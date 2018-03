Manfredonia, inaugurazione comitato elettorale Pdl

Di:



Francesco Santoro, Coordinatore cittadino PDL; Giandiego Gatta, Consigliere Regionale; On.Antonio Leone, Vice Presidente Camera dei Deputati; Lucio Tarquinio, candidato al Senato della Repubblica.



L’incontro sarà moderato da Giuseppe La Torre, consigliere provinciale PDL.





