Manfredonia, studenti Toniolo, “alternanza scuola-lavoro”, collaborazione aziende

Toniolo di Manfredonia, dal 17/02/2014 parteciperà interamente al percorso, iniziato già da tempo con la formazione in aula durante l'attività e dopo l'esperienza fatta lo scorso anno, quando gli studenti frequentavano la terza classe. Gli alunni, per 4 settimane, non frequenteranno la scuola ma svolgeranno attività lavorativa, svolgendo mansioni attinenti il percorso di studio. Saranno seguiti da tutor aziendali e da tutor scolastici. Manfredonia – LA classe 4^Cm dell' I.T.E.di Manfredonia, dal 17/02/2014 parteciperà interamente al percorso, iniziato già da tempo con la formazione in aula durante l'attività e dopo l'esperienza fatta lo scorso anno, quando gli studenti frequentavano la terza classe. Gli alunni, per 4 settimane, non frequenteranno la scuola ma svolgeranno attività lavorativa, svolgendo mansioni attinenti il percorso di studio. Saranno seguiti da tutor aziendali e da tutor scolastici. Il Toniolo ha ricevuto la collaborazione del Comune di Manfredonia che ospiterà 7 studenti in diversi settori, dell'Ente Parco del Gargano, che ne ospiterà 8 nella sede di Monte Sant'Angelo, mentre altri 8 svolgeranno le attività presso le aziende del gruppo Gelsomino, Brico Home, Regio Hotel Manfredi, Centro Ceramiche. Gli Enti, le Aziende e gli studenti non riceveranno alcuna somma di denaro. (A cura del docente referente Luigi Petrone – www.itctoniolo.it)

