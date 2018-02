Di:



Foggia. Fabrizio Moro, vincitore assieme ad Ermal Meta dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone ‘Non mi avete fatto niente’, sarà ospite del Centro commerciale Mongolfiera di Foggia il 17 febbraio per incontrare i fans e firmare loro le copie del suo ultimo album ‘Parole rumori e anni’. Si potrà accedere al firmacopie acquistando un cd nei punti vendita Ipercoop, Euronics e Mondadori del Centro Commerciale, e ritirando il Pass da presentare obbligatoriamente insieme al cd. Appuntamento alle ore 17. https://youtu.be/R0NF8BZlH4I 17 febbraio: Fabrizio Moro a Foggia ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.