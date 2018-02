Accademia Manfredonia, tutto pronto per “Calcio in Maschera”

Di:

Manfredonia, 15 febbraio 2018. L’Accademia Manfredonia ha organizzato lunedì 12 febbraio a partire dalle ore 15,30, una interessante iniziativa calcistica dal titolo “Calcio in Maschera”, giunto ormai alla III edizione.

In stretta collaborazione anche con l’Agenzia del Turismo, il Panificio San Pio di Michele Paglione e la Total Erg di Di Fiore, l’Accademia ha saputo trovare quel mix vincente tra sport, socializzazione e divertimento. Un fiore all’occhiello per una società con un trend di crescita positivo.

Un’idea originale che anche quest’anno ha riscosso un buon successo anche perché rientrante nel ciclo di manifestazione del 65° Carnevale di Manfredonia.

Il programma ha previsto alle 15.30 la scesa in campo della categoria Esordienti, alle 17.00 i PIccoli Amici ed i Primi Calci, e alle 18.30 i Pulcini.

Tante le famiglie allo stadio Miramare a seguire la manifestazione dei piccoli atleti e a trasmettere un’energia vincente. L’apprezzamento per l’organizzazione dell’incontro è stato notevole, così come la grande affluenza di ragazzi delle due scuole calcio.

Ma non è il primo anno che l’Accademia Manfredonia si cimenta in questa interessante e divertente iniziativa. Nell’edizione corrente c’è stata anche la collaborazione con il Manfredonia Calcio, contro i quali si sono affrontati nelle varie gare previste dal programma. Il torneo ha visto i soci dell’Accademia operativi su tutto, insomma un’autentica kermesse all’insegna del divertimento, e pensare che solo qualche anno fa l’Accademia non esisteva, e che dal nulla ha un numero di iscritti molto elevato, sostenendo anche spese che forse alla vigilia di questa avventura non erano preventivati. Uno su tutto l’affitto dei vari campi sia pubblici che privati dove far giocare nei vari tornei piccoli Accademici.

I soci fondatori dell’Accademia sono Nico Mangano, Raffaele Collicelli e Giuseppe Ognissanti, che hanno messo in pratica anni di esperienza al servizio del football locale. “Abbiamo pensato al torneo di Calcio in Maschera – ci dicono i 3 giovani soci fondatori – come momento di aggregazione e di condivisione. Tra i primi elementi d’insegnamento dei nostri istruttori vi è proprio quello di vivere lo sport come momento agonistico ma anche come divertimento, proprio perché è un momento di rilassatezza”.

I ragazzi dell’Accademia Manfredonia hanno interpretato il torneo di Carnevale proprio nella spirito della manifestazione carnascialesca, adottando un comportamento ironico-festoso come anche il Manfredonia calcio, e questo modo di interpretare il calcio non è facile trovare in una società di calcio che si occupa della formazione dei giovani.

I soci dell’Accademia e tutto lo staff organizzativo hanno parole di elogio per l’Agenzia del Turismo (che ha premiato l’organizzazione tramite la rappresentante Sipontina D’Anzeris), la quale ha puntato molto su questa iniziativa: “Con i piccoli passi – concludono i soci fondatori dell’Accademia – si fa tutto, magari fra qualche anno il torneo sarà aperto anche ad altre realtà della Capitanata e pugliesi, e magari diventare a livello calcistico una specie di Torneo di Viareggio del sud. Noi ci stiamo provando!”.

Significativi altresì i successi del settore giovanile in campionati non certo facili, anche se si tratta di competizione con al centro i ragazzi e dove ancora una volta i Giovanissimi si sono imposti sul campo dei Ordona, contro l’Herdonia per 1 a 0, e gli allievi al Miramare contro Guglielmo Pellegrino di Foggia per 6 a 2.