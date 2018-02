Alessandro Di Battista a Manfredonia (SQ - ph: antonio troiano)

Manfredonia. Farà tappa a Cerignola “Il futuro in programma”, il tour in camper partito il 1 febbraio e che vedrà Alessandro Di Battista attraversare l’Italia fino al 2 marzo. Il deputato romano sarà a Cerignola sabato 17 febbraio alle 17.30. Con lui, sul palco allestito in piazza Matteotti per raccontare il programma di governo del MoVimento 5 Stelle, saliranno Antonio Tasso, candidato alla Camera nel collegio uninominale Cerignola-Manfredonia e Ruggiero Quarto, candidato nel collegio Cerignola-BAT nella uninominale per il Senato. All’evento prenderanno parte anche tutti gli altri candidati:

Rosa Menga e Carla Giuliano, candidate alla Camera nei collegi uninominali.

Marco Pellegrini, candidato nel collegio uninominale del Senato.

Giuseppe D’Ambrosio, Marialuisa Faro, Giorgio Lovecchio, candidati nei collegi plurinominali della Camera.

Gisella Naturale candidata al Senato nel collegio plurinominale. Redazione StatoQuotidiano.it Di Battista a Cerignola. Sul palco anche Tasso e Ruggiero Quarto ultima modifica: da

