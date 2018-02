Ph: divinacommedia.weebly.com

Foggia. La Biblioteca di Foggia presenta una delle più grandi raccolte di opere rare di Dante e Boccaccio, invidiata da tutto il mondo per la sua cura ed il suo valore artistico. La collezione venne fortunosamente salvata dai danni dei bombardamenti del secondo conflitto mondiale e acquistata da Milano per essere portata a Foggia. L’unicità della raccolta della “Biblioteca di Nicola Zingarelli” consta nel gran numero di scritti che la compongono, ben 9239 libri, e nei nomi che vi figurano tra cui fanno gran mostra i due autori toscani. Tra le fila della sezione riservata a Dante è possibile infatti nella città di Foggia reperire l’edizione dantesca Albina del 1472, la Benacense del 1506, quella del Vellutello del 1544 e le tre edizioni della Divina Commedia della Crusca del 1578, del 1595 e del 1598. Nella stessa sezione è presente l’importantissimo “Vita di Dante”, biografia dell’autore fiorentino e prima opera redatta da Boccaccio in lingua volgare nella quale con la scusa del racconto di formazione si inneggia al valore della letteratura e della poesia diventando quasi un testo d’amore. Il valore di questo codice è di fatto inestimabile e lo scritto è, come attestato dallo stesso Zingarelli, il più antico dell’intera collezione. fonte www.puglia.com Dante e Petrarca alla Biblioteca di Foggia ultima modifica: da

