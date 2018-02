Don Ciotti torna a Manfredonia

Di:

Manfredonia, 15 febbraio 2018. Ad un mese dalla precedente visita, don Luigi Ciotti torna a Manfredonia per incontrare i giovani dell’Istituto tecnico economico “Toniolo” e dell’Istituto comprensivo “Giordani-De Sanctis” per confrontarsi con loro sui temi della legalità e dello sviluppo. L’appuntamento è per venerdì 16 prossimo ad iniziare dalle 8,45 nell’auditorium del “Toniolo”.

Don Ciotti, il prete che ha per parrocchia la strada, come ama definirsi, svolge una intensa attività pedagogica e di sprone al contrasto responsabile alle criminalità mafiose. Quello di venerdì prossimo sarà l’ennesimo incontro con la popolazione manfredoniana, e segue quello del 16 gennaio scorso quando, come si ricorderà, don Ciotti partecipò al convegno organizzato dall’Associazione contro le mafie “Libera” avente per tema “Criminalità organizzata ed economia”, assieme al procuratore capo della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, del magistrato Giuseppe Pellegrino e alla vice presidente di “Libera” Daniela Marcone.

Quel convegno ebbe grande risonanza per le autorevoli presenze istituzionali che richiamarono una massiccia partecipazione di gente ancora scossa per i gravi fatti di sangue avvenuti nell’agosto scorso in agro di San Marco in Lamis nei quali rimasero uccise quatto persone, due del centro garganico e due di Manfredonia. Città nella quale sono avvenuti altri omicidi legati, si disse, a regolamenti di conti fra clan mafiosi. Anche se, è l’analisi degli esperti del settore, a Manfredonia non vi siano attività economiche tali da attrarre l’attenzione di organizzazioni criminali, non è detto che sia immune da ingerenze mafiose. “E’ in espansione il controllo della mafia delle attività economiche dall’agroalimentare al turismo” ebbe a denunciare il procuratore capo Vaccaro indicando “nella corruzione, il malaffare e l’illegalità” i riferimenti di preoccupazione sui quali accentuare l’attenzione non solo della magistratura.

Manfredonia, per la sua posizione strategica nei confronti del Gargano e della sponda balcanica, sia pure ammantata da una pax che pare più apparente, è considerata una sorta di crocevia per traffici illeciti. Borderline per la cosiddetta microcriminalità. In aumento sono i furti in appartamento, di automobili ed è riapparso il fenomeno da tempo dissolto, del furto delle ruote delle automobili. Il tema della sicurezza è fortemente avvertito.

Alcun i furti in appartamento sono avvenuti con le persone all’interno. Il procuratore capo Vaccaro ha invitato, esortato “a denunciare gli atti criminosi” ma la gente lamenta come dalla magistratura non arrivino segnali in tal senso incoraggianti, viste le lungaggini talvolta eccessive nei pronunciamenti delle sentenze e dunque l’incertezza della pena.

Per contro va annotato che nel 2016 a Manfredonia sono stati giocati trentatré milioni di euro solo nelle slot machine e sono in aumento le “sale blu” come vengono chiamate le sale da gioco d’azzardo con la caratteristica luce appunto blu. In questo contesto più a rischio sono i giovani, anche i più piccoli, esposti a lusinghe di ogni genere. Ed a loro in particolare si rivolgerà don Ciotti venerdì prossimo.

A cura di Michele Apollonio