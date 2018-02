Foggia, violenza nel “Centro antiviolenza”: ai domiciliari 36enne

Di:

Foggia. Personale della III sezione “Reati contro la persona ed in pregiudizio dei minori”, ha dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di L.M., classe 1982.

L’uomo, il 18.12.2017, era stato tratto in arresto in flagranza di reato dal personale delle Volanti per atti persecutori posti in essere nei confronti dell’ex coniuge e dei familiari di quest’ultima e sottoposto alla custodia cautelare personale degli arresti domiciliari nella propria abitazione.

In particolare, il 36enne ha posto in essere reiterate minacce di morte nei confronti della moglie e del suocero. Nel corso di un incontro nel Centro Antiviolenza di Foggia, gestito dal figlio minore della coppia dopo la separazione, l’indagato ha strappato con violenza gli occhiali al suocero e nel novembre 2017 ha tagliato i pneumatici dell’autovettura di quest’ultimo.

Il 4 febbraio 2018 è stato tratto in arresto da personale dei Carabinieri di Foggia San Lorenzo per il reato di evasione, avendo violato le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Il L.M., già in passato è stato destinatario di ordinanze di misure cautelari del divieto di avvicinamento e degli arresti domiciliari, per i reati di stalking e maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie e dei familiari di lei. Lo stesso, è stato deferito nella giornata di ieri alla competente A.G. per il reato di evasione, in quanto assente all’interno della propria abitazione al momento dell’esecuzione dell’ordinanza emessa a suo carico.

Continua senza sosta l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai reati commessi in ambito familiare e la violenza di genere.