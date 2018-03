“Le stele raccontano il popolo dauno”

Di:

Foggia. Venerdì 16 febbraio 2018, alle ore 10:30, presso l’Auditorium dell’I.C. “da Feltre–Zingarelli” di Foggia, Scuola Secondaria di Primo Grado, Marialuigia Troiano presenta “La maledizione delle Stele”.



L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto didattico “Incontro con l’autore” voluto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Coli, e organizzato dalla prof.ssa Lucia Palmieri, docente di Italiano e Storia. Il progetto nasce dalla consapevolezza che il libro ha una funzione insostituibile nella formazione della persona e nella creazione di una capacità critica, selettiva e costruttiva: leggere significa saper pensare e saper giudicare.

“In questa prospettiva – spiega Lucia Palmieri – il libro diventa uno dei mezzi più efficaci per la formazione del pensiero ed è quindi necessario abituare lo studente a considerarlo un compagno inseparabile della sua crescita e a pensare alla lettura come condizione essenziale per una vita interiore più ricca.

La capacità di leggere non è né innata né insita alla natura umana, anche se in essa si trovano le condizioni e i mezzi per svilupparsi. La lettura è un vantaggio, è dialogo, è confronto ed è quella buona consuetudine da mantenere per tutta la vita al fine di sviluppare competenze di cittadinanza, essenziali per un inserimento sociale e per un percorso che deve dare pari opportunità a tutti”.



Le Stele daunie sono una vera enciclopedia conoscitiva, la più significativa testimonianza della Civiltà daunia fra il VII e il VI secolo a.C. e, più in generale, della protostoria della penisola. Tali singolari monumenti, documentano, attraverso un linguaggio per immagini, lo sviluppo autonomo del popolo italico. Si tratta di lastre rettangolari antropomorfe in pietra calcarea, decorate sulle due facce e sui bordi con ornamenti e armi e sormontate da teste a forma allungata, che venivano infisse verticalmente sulle tombe. Esse, come scrive lo stesso scopritore, il geniale archeologo Silvio Ferri, costituiscono “il prezioso anello mancante nella vuota protostoria mediterranea, una eccezionale scoperta destinata ad aprire nel mondo dell’archeologia spiragli di cultura paneuropea.”

“La presentazione del volume La maledizione delle Stele – spiega la dirigente scolastica – servirà a stimolare i giovani studenti all’approfondimento dei grandi eventi storici che hanno interessato anche la città di Foggia, a far emergere la consapevolezza di appartenere a un territorio speciale – come quello dauno – dove la storia e le tradizioni continuano a custodire straordinari “tesori”, alcuni dei quali non ancora completamente conosciuti”.

Con Marialuigia Troiano, il Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Coli e la referente del progetto prof.ssa Lucia Palmieri.



IL VOLUME

“La maledizione delle stele” è una trilogia di racconti fondati sulla storia, l’archeologia e la mitografia relative alla civiltà dei Dauni, il popolo preromano che abitò nella Puglia settentrionale e che ebbe il suo massimo splendore all’incirca duemilacinquecento anni fa. Personaggio centrale è Diomede, l’eroe greco, amico inseparabile di Ulisse ed ecista di molte delle città della costa adriatica italiana, simbolo di quel vasto e complesso fenomeno politico e culturale che fu la colonizzazione greca. L’autrice gioca con le fonti, divertendosi a far nascere storie dai molti e variegati frammenti antichi pervenutici sui Dauni. Con l’intento di far conoscere la bellezza e la ricchezza di questo antico mondo solo apparentemente scomparso.

L’AUTORE

Marialuigia Troiano è originaria di Manfredonia, in provincia di Foggia, dove attualmente vive con la sua famiglia. È laureata in Lettere Classiche e dal 2001 insegna lettere nelle scuole medie. Ha vinto diversi premi internazionali di poesie e nel 2013 ha pubblicato il libro di versi in formato e-book dal titolo “Nel cerchio di un piatto” per la casa editrice Officine Editoriali.

Negli ultimi anni si è dedicata maggiormente alla prosa, scrivendo articoli, racconti brevi per libri illustrati e auto pubblicando nel 2010 il primo libro, “La casa dei limoni”. A settembre del 2014 ha pubblicato, sempre con i tipi di Officine editoriali, il racconto illustrato per ragazzi “Farfalle d’inverno”, in formato e-book.



Istituto Comprensivo Statale “da Feltre – Zingarelli”

Via S. Francesco Antonio Fasani, 2/4, 71122 Foggia FG

Dirigente Scolastico: prof.ssa Mirella Coli

Referente del Progetto “Incontro con l’autore”: prof.ssa Lucia Palmieri