Manfredonia. Cerimonia premiazione concorso letterario “San Lorenzo Maiorano”

Manfredonia, 15 febbraio 2018. Il 07/02/2018, alle ore 19,30, si è tenuta presso la Parrocchia San Lorenzo Maiorano – Cattedrale di Manfredonia, la cerimonia di premiazione del concorso letterario, prima edizione, destinato agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado della città, sulla vita e sulla figura di San Lorenzo Maiorano. All’invito del parroco, don Fernando Piccoli, coadiuvato dalle docenti referenti del concorso, prof.ssa Angela Trotta e prof.ssa Annarita Gatta, le scuole hanno risposto con entusiasmo e interesse, conseguendo una discreta e significativa presenza degli studenti partecipanti. All’inizio della cerimonia si percepiva da parte dei numerosi ragazzi presenti molta emozione per l’evento e tanta curiosità di sapere chi avesse vinto il concorso. Introducendo l’iniziativa,il parroco che custodisce l’eredità del santo vescovo di Siponto,ha ricordato le tre dimensioni salienti del nostro Patrono: amico di Dio, pastore buono e difensore della città. Inoltre,ha sottolineato che, a distanza di 1500 anni, San Lorenzo Maiorano continua ad abitare gli spazi ed il cuore dei Sipontini, che da tempo immemorabile vedono in lui un esempio di vita intessuta saldamente con la storia della città. La cerimonia ha visto l’alternanza di brani musicali, anche originali, eseguiti all’organo durante l’intervallo tra un lavoro e l’altro proiettati su di uno schermo. I lavori premiati sono risultati: – al terzo posto, una drammatizzazione della vita del santo vescovo di Siponto, realizzata dai ragazzi della scuola Mozzillo-Jaccarino, che, attraverso la vivacità dei dialoghi, recitati per l’occasione, ha guidato l’uditorio verso atmosfere lontane, trasportando l’ascoltatore, ma nello stesso tempo vicine a noi perché riguardanti la nostra storia; – al secondo posto, realizzato dai ragazzi della scuola G.T.Giordani, un audiolibro sugli episodi salienti della vita di San Lorenzo Maiorano che ha sapientemente unito le voci dei ragazzi e le immagini sul Santo, avendo ben presente la dimensione dell’inclusione scolastica, favorita dalla scelta di questo mezzo multimediale.

– al primo posto, un Padlet (una lavagna virtuale), realizzato dai ragazzi della scuola N. Perotto, con linee del tempo, poesie dedicate a San Lorenzo Maiorano e testi sulla storia delle processioni, a riprova del legame molto profondo tra la città e il suo Santo patrono. Attraverso il padlet, strumento innovativo per la didattica, sapientemente unito alla precisione dei dati storici, si è realizzato un ponte tra passato e presente, evidenziando l’importanza della riscoperta delle radici da parte delle giovani generazioni. Un ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questo evento, che è insieme un incoraggiamento a proseguire, perché “La memoria è tesoro e custode di tutte le cose (Cicerone)” e, conseguentemente , non si deve perdere il legame con le nostre radici e con i grandi personaggi della nostra storia, che sono un modello da seguire nel nostro agire quotidiano. Parrocchia Cattedrale Manfredonia. Cerimonia premiazione concorso letterario “San Lorenzo Maiorano” ultima modifica: da

