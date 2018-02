Manfredonia, responsabilità evasione e riciclaggio: il dibattito

Di:

Manfredonia, 15 febbraio 2018. Responsabilità giuridica e riciclaggio: questi i temi principali affrontati nel convegno tenutosi alla Lega Navale in Manfredonia e curato dall’Associazione Culturale Gens Nova, onlus che si prefigge lo scopo di promuovere iniziative a tutela dei diritti, della giustizia, della legalità e della solidarietà sociale. Presenti anche l’AIGA (Associazione italiana Giovani Avvocati) e l’A.N.F.I (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia).

Il dibattito dell’iniziativa ha trovato il suo perno nel decreto legislativo 231/01 e la nuova normativa antiriclaggio. Cos’è il decreto 231? A raccontarlo è stato l’avvocato sipontino Antonio Maria La Scala, specializzato in diritto dell’impresa e vice presidente dell’A.N.F.I., il più giovane nella storia dell’Associazione e con ben 24 anni di partecipazione alle spalle.

In sintesi, il decreto 231 regola la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni e prevede sanzioni di tipo pecuniarie. La storia, la genesi e lo sviluppo di questa normativa ha visto diverse fasi, passando per il pacchetto anti corruzione di Renzi nel 2015 che ha introdotto (in ritardo rispetto al resto della comunità europea) il reato di auto riciclaggio e di false comunicazione sociali, fino alla recente normativa di luglio 2017 che prevede l’adeguata verifica della clientela e quella delle segnalazioni. Un argomento e un problema serio che riguarda il ruolo dei professionisti e degli intermediari finanziari, ma anche il ruolo dei cittadini e, di conseguenza, le loro responsabilità in quanto tali.

«Lo Stato rimanda sul cittadino un minimo di aiuto di attività preventiva sull’attività di riciclaggio. […] Tutti hanno il dovere di segnalare i movimenti tra cliente ed ente, obbligatoriamente se si instaura con la clientela un rapporto di lavoro continuativo o se, in caso di rapporto occasionale, vi è un’operazione che supera i 15.000 euro.».

Quando si tratta di riciclaggio solitamente si pensa alla criminalità organizzata, poiché questa ha fortemente bisogno di suddetta attività illecita. Tuttavia essa è legata a tanti altri crimini, come ad esempio l’evasione fiscale.

Tale decreto regola numerosi processi e attività della società (non riguarda solo il riciclaggio, ma anche reati societari, truffa ai danni dello Stato, delitti e frode informatica, corruzione, ricettazione, lesioni gravi ecc.) e ha portato sicuramente i suoi risultati, in quanto è cresciuto il numero di arresti negli ultimi due anni. Ma, allo stesso tempo, è cresciuto parallelamente anche il fenomeno del riciclaggio, segno che questa normativa (introdotta nel 2001 e che ha sicuramente apportato dei vantaggi in materia, come ad esempio il rendere nota la figura del prestanome) ha ancora tanta strada davanti a sé.

A cura di Carmen Palma

Redazione StatoQuotidiano.it