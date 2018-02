Manfredonia. Schiaffo ad arbitro durante partita contro la Salvemini: 5 anni squalifica

Di:

Si attendeva solo il Giudice Sportivo per capire l’entità della squalifica di Pierpaolo Gazzera. 5 anni di stop il verdetto, per aver colpito durante la gara contro la Salvemini Manfredonia di domenica 11 febbraio, il direttore di gara con uno schiaffo, costringendolo a sospendere la gara e a recarsi al Pronto Soccorso di San Severo per le cure mediche. Inoltre, come da regolamento, arriva la sconfitta a tavolino per 0-3 per la sua squadra.

fonte foggia.iamcalcio.it