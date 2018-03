Minaccia di morte la convivente, arrestato 43enne a San Severo

Di:

San Severo. Gli agenti del Commissariato di San Severo hanno arrestato Ermanno Alfredo Mennella, di San Severo, classe 1975, per i reati di minaccia, lesioni nei confronti della propria convivente e violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Alle ore 19 circa, nella giornata di ieri, personale della volante del Commissariato di San Severo, a seguito di segnalazione del 118, è intervenuta in una abitazione ove una donna aveva subito un’aggressione da parte del convivente.

Quest’ultimo, una volta sopraggiunto, ha iniziato ad inveire e minacciare gli agenti che, nel tentativo di calmare l’uomo, sono stati oggetto di aggressione fisica.

L’intervento della volante ha permesso di ricostruire come la convivente di Mennella sia stata oggetto di aggressioni e lesioni. In particolare, l’aggressore nella serata di ieri ha minacciato di morte la propria convivente, schiaffeggiandola al volto. La donna, approfittando della distrazione dell’uomo, uscito dall’abitazione per inveire anche nei confronti del personale del 118 intervenuto, è riuscita a barricarsi in casa. Ciò nonostante, Mennella ha provato a rientrare, scagliando pugni e calci contro la porta, danneggiandola, per poi desistere e allontanarsi.

Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno arrestato il malvivente, il quale, compiendo resistenza, ha aggredito gli stessi, scalciando con forza nonostante fosse ammanettato.

Mennella è stato successivamente tradotto ne carcere di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

L’elevata professionalità degli Agenti della Polizia di Stato ha permesso di scongiurare l’azione delittuosa e procedere all’arresto dell’uomo. Continua il costante impegno di tutta la Polizia di Stato nella lotta alla violenza di genere.

Redazione StatoQuotidiano.it