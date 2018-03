E’ morto Bibi Ballandi

Di:

Roma. E’ morto stamani Bibi Ballandi, storico produttore televisivo e imprenditore italiano. Era nato a Bologna il 26 giugno 1946.

(wikipedia) Figlio di Iso, un ex tassista che iniziò ad accompagnare cantanti e orchestre in giro per l’Emilia-Romagna. Bibi studia fino alla terza media, poi segue le orme paterne e diventa manager di diversi artisti. Negli anni Sessanta lavora al fianco di Al Bano, Orietta Berti, Nicola Di Bari, Caterina Caselli, Mina, Little Tony e Rita Pavone, mentre negli anni Settanta collabora con Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Fabrizio De André, Roberto Vecchioni e Pierangelo Bertoli.

Nel 1983 è tra i fondatori della discoteca “Bandiera gialla” di Rimini. In seguito diventa produttore televisivo con la sua società Ballandi Multimedia ed inizia la collaborazione con la RAI per poi proseguirla con gli altri editori televisivi italiani.

Produce numerose trasmissioni televisive di successo dagli anni Ottanta, Novanta e Duemila, in particolare gli “one-man show” di Fiorello, Adriano Celentano, Gianni Morandi, Giorgio Panariello e Massimo Ranieri, i grandi varietà del sabato sera: Ballando con Le Stelle, Ti Lascio una Canzone e gli eventi televisivi di intrattenimento musicale e non.

Fiorello. “Questa sera#ilrosariodellasera su @radiodeejay non andrà in onda.Neanche domani. BiBi Ballandi è volato in cielo.”