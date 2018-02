CARABINIERI NOTTE - http://www.tvzoom.it (immagine d'archivio)

Roma. Un gruppo criminale in grado di rifornire di hashish e cocaina pura al 92 per cento le piazze di Roma, di Frosinone, Viterbo e della provincia di Foggia. I narcos, cittadini albanesi e romani, avevano la loro base operativa all’Anagnina. A smantellare il narcotraffico fra Spagna, Olanda ed Italia i carabinieri, l’Interpol e la polizia criminale. Operazione Nadir, questo il nome dell’indagine, che ha portato le forze dell’ordine ad attuare alle prime luci dell’alba 11 arresti. fonte http://www.romatoday.it Narcos ad Anagnina: rifornivano droga a Roma e nel Foggiano ultima modifica: da

