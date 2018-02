PD Monte “Forza Italia reclama garantismo su cosa?”

Di:

Monte Sant’Angelo, 15 febbraio 2018. ”Non è chiaro su cosa chiedano garantismo i forzisti di Monte Sant’Angelo. L’essere garantista presuppone che non ci sia una sentenza definitiva, altrimenti non si parla più di garantismo ma di attacco allo Stato. Cosa che in più occasioni Forza Italia di Monte Sant’Angelo ha fatto. Vorremmo pure essere garantisti sia sul vostro candidato presidente sia sullo scioglimento del consiglio comunale, ma i termini sono scaduti.

Il 1° agosto 2013 Berlusconi subisce una condanna definitiva a 4 anni di carcere con conseguente incandidabilità. Pena inappellabile e definitiva che fa del vostro leader un pregiudicato a tutti gli effetti secondo la legge italiana. Il 2 ottobre 2017 il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva ed inappellabile, respinge il ricorso di Forza Italia sullo scioglimento del consiglio comunale che segna la nostra città a vita. Su queste due sentenze essere garantisti non è più possibile perché hanno terminato il loro corso.

Quindi su cosa chiedono garantismo i forzisti di Monte Sant’Angelo? C’è Altro? Noi speriamo di no!

Raffaele Piemontese per Monte Sant’Angelo ha fatto, sta facendo e farà tanto, i dati parlano chiaro, a differenza del candidato Giandiego Gatta che oggi sostenete e che nei fatti dopo lo scioglimento ha preso le distanze da voi e da Monte sant’Angelo scomparendo per 3 anni, salvo poi riaffacciarsi e servirsi solo per una questione elettorale. Ricordiamo ai signori di Forza Italia che Gatta è stato per anni Presidente del Parco e non è riuscito ad approvare il Piano del Parco (oggi con una reggenza è stato approvato senza grossi sforzi), è consigliere regionale da ben 8 anni e per Monte non ha mai speso una parola, ma soprattutto, l’ingresso della nostra città non l’ha mai varcato per risolvere un problema.

La legalità è una cosa che ti porti dentro, che si manifesta nelle azioni che ogni soggetto pubblico o privato compie, non è un manifesto o una strumentalizzazione a far emergete la voglia di legalità e di giustizia. A dimostrarlo è stata la presa di distanza di una associazione antimafia provinciale nei confronti di un manifesto strumentale di Forza Italia di Monte Sant’Angelo.

L’adeguatezza al ruolo si misura col tempo e il tempo è sempre galantuomo. Di certo non si accettano lezioni sulle capacità e sulla legalità da chi ha sprofondato questa città sotto tutti i punti di vista, soprattutto perchè è dalle vostre macerie che bisogna ripartire. Abbiate almeno in buon senso di tacere!”.

(NOTA STAMPA PD MONTE SANT’ANGELO)