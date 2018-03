Saline Margherita. Bordo: “Chiuderle un colpo pesantissimo all’economia locale”

Di:

“Chiudere le saline significa dare un colpo pesantissimo all’economia e all’occupazione di Margherita di Savoia. E’ urgente e necessario trovare una soluzione che tenga insieme lo sviluppo, l’occupazione e il rispetto dell’ambiente”. Lo afferma l’on. Michele Bordo, presidente della Commissione Politiche UE della Camera e candidato del centrosinistra nel collegio Manfredonia-Cerignola.

“Ho il massimo rispetto per il lavoro dell’ARPA Puglia e sono convinto sia necessario garantire la sostenibilità ambientale dell’attività di lavorazione del sale – continua Bordo – e per questa ragione chiedo a tutte le parti in causa di adoperarsi rapidamente per la soluzione dei problemi rilevati.

Nel frattempo è necessario che tutte le istituzioni, a partire dalla Regione, intervengano per scongiurare il rischio che decine di persone perdano il lavoro e che le aziende dell’indotto subiscano danni forse irreversibili”.