Sigilli all’impacchetatrice, Marrano “Sono con i lavoratori”

Margherita di Savoia. “Non conformità relative allo stato di manutenzione degli impianti, all’atto autorizzativo, alle emissioni di polvere in atmosfera, allo scarico delle acque reflue industriale ed alle emissioni acustiche ambientali” oltre al “pessimo stato di conservazione delle strutture poste a protezione dei lavoratori”. Queste sono purtroppo alcune delle gravi irregolarità riscontrate dall’Arpa Puglia nel sopralluogo del 09 gennaio scorso nell’impianto di essicazione sali, in zona Erba dei Cavallari, la cui attività è stata sospesa con provvedimento della Provincia Bat. Del resto, lo stesso impianto era stato già oggetto di prescrizioni da parte della Provincia Bat, in sede di rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l’impianto di essicazione, sito in zona Regina a Margherita di Savoia.

“Una vicenda purtroppo non attuale ma risalente addirittura al 2014 – commenta il sindaco, Paolo Marrano -. E’ assurdo che i nostri lavoratori siano stati costretti a lavorare in condizioni di precarietà e insicurezza sui luoghi di lavoro, quasi da terzo mondo, ed è ancora più assurdo il fatto che oggi il concessionario Atisale, anziché porre rimedio e mettere in sicurezza i luoghi di lavoro, faccia pesare sui lavoratori e sulla loro stabilità occupazionale le proprie responsabilità aziendali, anche alla luce delle morti bianche che purtroppo anche in questi anni ci sono state. È inutile sottacere – sottolinea il sindaco – che non più di qualche mese fa giungevano rassicurazioni da Atisale, anche se quelle rassicurazioni sono state completamente smentite dagli organi ispettivi: un comportamento superficiale e poco attento alle gravi conseguenze che una assenza di manutenzione può causare in termini di sicurezza per i lavoratori e per l’ambiente circostante.

Non basta trincerarsi dietro la procedura di concordato in continuità – ammonisce Marrano -: Atisale non è per il nostro paese una realtà produttiva qualunque; è il concessionario della salina di Margherita di Savoia, è il detentore della nostra storia e dei sacrifici di tutte le nostre generazioni, nonché di 120 lavoratori che in questi anni di difficoltà hanno continuato a riporre la loro fiducia in quella azienda.

Non voglio entrare, in questa fase (anche in virtù di dover garantire la continuità aziendale, come da proposta concordataria omologata dal Tribunale) sul perché non siano state poste in essere almeno le azioni idonee a garantire il funzionamento di quell’impianto, assicurando pertanto la sicurezza dei lavoratori, visto che già allora erano state fatte delle prescrizioni. Adesso, bisogna mettere in campo tutte le azioni volte a garantire la continuità occupazionale dei nostri lavoratori, in condizioni di sicurezza, nonché a garantire la salubrità del nostro ambiente.

Bisogna fare azione comune, con i lavoratori, le parti sociali e l’azienda, evitando di fare demagogia e populismo, impegnandosi per dirimere la questione tutelando i nostri lavoratori, l’ambiente e la nostra realtà economico sociale” conclude il sindaco.

Cusmai: “Devastante”!!. ”Non trovo altri aggettivi per definire l’operato della giunta Marrano! Sarebbe stato meglio non leggerlo quel comunicato incoerente e di mera facciata! Un comunicato decisamente antitetico rispetto a quanto lo stesso Marrano dichiarava il 3 ed il 6 gennaio scorsi!

Palese è l’incoerenza tra ciò che il sindaco stesso ha fatto un paio di mesi fa e ciò che egli stesso scrive oggi solo perché, evidentemente, spaventato dalle reazioni dei lavoratori! Quando il sindaco, come del resto ha egli stesso ammesso solennemente in un’intervista, ha sollecitato l’intervento dell’asl e dell’Arpa, a fine 2017, non lo ha fatto certo per tutelare i lavoratori ma per “un oggettivo pericolo di salute pubblica” e per “dare contegno” a ciò che circonda l’impacchettatrice (dimenticando che l’impacchettatrice era lì da molto prima del circondario!). Arpa e Provincia Bat non parlano di “oggettivo pericolo di salute pubblica” (parliamo di sale del resto) né di contegno da dare, (obbiettivo del sindaco) ma è ovvio che se fortemente sollecitate, avrebbero relazionato su altro così come ovvie sarebbero state le ripercussioni sui lavoratori.

Ora, essendoci già dal 2014 le prescrizioni della provincia Bat, perché il sindaco non ha usato la diligenza del buon padre famiglia illo tempore?

Perché non si è fatto promotore di un tavolo tecnico tra la proprietà Atisale, le organizzazioni sindacali e le autorità preposte?

All’epoca la procedura di concordato non c’era ancora! All’epoca, anzi già dall’anno prima, dal momento del suo insediamento, avrebbe potuto assumere un atteggiamento che cercasse di tenere insieme occupazione, sviluppo economico e rispetto dell’ambiente.

Non lo ha fatto, limitandosi a restare cieco e sordo anche quando già dall’aprile 2015 cominciavano le agitazioni dei lavoratori Atisale.

Si è interessato, invece, della sottoscrizione di un protocollo d’intesa con Atisale esattamente un anno fa (il 16/02/2017 per il trasferimento di una serie di aree facenti parte della concessione Atisale), che non ha ancora prodotto alcunchè.

Oggi, invece, ci parla di azione comune, soltanto oggi che l’effetto domino è partito, solo oggi a fine del suo mandato!

Perché ha lasciato trascorrere ben cinque anni il nostro sindaco? Perché non ha cercato di trovare un equilibrio tra le esigenze legittime degli abitanti di zona Erba Cavallari ed i lavoratori della salina? Perché parteggiare solo per i primi e soprattutto perché ricordalo solo a fine legislatura?

E’ un tempismo che lascia perplessi soprattutto se ricordiamo che proprio il sindaco oltre che socio di Salapia Sale (benchè di minoranza) è l’autorità sanitaria locale. In questa veste, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, avrebbe anche potuto emanare ordinanze contingibili ed urgenti, se davvero ci fossero state emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ma non lo ha fatto (evidentemente perché non c’erano i presupposti!) insistendo, però, perché altri lo facessero! Il pensare di poter chiudere un solo reparto delle saline significherebbe uccidere la nostra economia, ma nel contempo si è consapevoli della necessità non più procrastinabile che l’azienda garantisca la sostenibilità ambientale dell’attività di lavorazione e la sicurezza degli ambienti lavorativi.

I lavoratori non si aiutano accanendosi contro un’azienda di per sé in difficoltà, il falso buonismo del sindaco è arrivato troppo tardi ed inoltre l’allarmismo di un il falso inquinamento ambientale dovuto alle polveri di sale di cui anche il TG Norba ha parlato in questi giorni, auguriamoci non crei ulteriori problemi alla nostra già precaria economia”. Lo dice in una nota Antonella Cusmai, Consigliera comunale Margherita di Savoia.