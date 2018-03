IMMAGINE D'ARCHIVIO, GUARDIA DI FINANZA

Andria. La Guardia di Finanza ha arrestato nel quartiere San Valentino di Andria tre pregiudicati che, all’interno di un box, stavano discutendo come spartirsi i proventi di una proficua serata di spaccio. E’ il risultato conseguito dalle Fiamme Gialle nell’ambito dell’operazione “Periferie Sicure” disposta dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza per una intensificazione delle zone più degradate delle città della provincia di Barletta Andria Trani. E così finanzieri della Compagnia di Andria, con il supporto di elicottero della Sezione Aerea Guardia di Finanza di Bari, che presidiando una zona del territorio cittadino hanno sorpreso in un box nella disponibilità di un pluripregiudicato andriese i tre che discutevano in vernacolo andriese tra contanti e panetti di hashish. Due dei tre spacciatori tentavano anche una reazione ostacolando l’ingresso dei finanzieri. I tre andriesi, tutti 36enni, sono stati tratti in arresto e collocati ai domiciliari per essere poi giudicati con rito direttissimo dall’A.G. di Trani. L’importante risultato di servizio è il frutto della intensificazione dei presidi di controllo del territorio, avviati anche in relazione agli ultimi fatti di cronaca nera che hanno interessato la città di Andria, cui la Guardia di Finanza concorre attraverso la il reparto territoriale ed i baschi verdi. Spaccio droga, 3 arresti ad Andria ultima modifica: da

