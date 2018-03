“Tre moschettieri”, in Appello riconosciuta aggravante metodo mafioso

Di:

Per il processo “Tre Moschettieri” (che pren­de il nome dall’operazione condotta dai Carabinieri di Vieste, Vico e del Comando Provinciale di Foggia), la seconda sezione della Corte di Appello di Bari in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia il 16 marzo 2015 ha rideterminato la pena inflitta nei confronti degli imputati. E’ stata ritenuta valida, infatti, la circostanza dell’aggravante del metodo mafioso (di cui all’art.7 L. 203/91) per cui sono stati inflitti anni 7 di reclusione ed euro 2.600 di multa per Notarangelo Luigi (in primo grado 6 anni), anni 6 mesi 8 ed euro 2.000 per Notarangelo Giuseppe(in primo grado 6 anni), anni 3 e mesi 4 ed euro 1.000 previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante per Perna Girolamo (in primo grado 5 anni).

fonte Onda Radio

