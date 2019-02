CARNEVALE AL MAT 2019. Festa, tradizione, altre culture

Di:

San Severo. Anche in occasione del Carnevale 2019, il Sindaco di San Severo Francesco Miglio, con delega al Museo, la Dirigenza ai Servizi Museali e la Direzione del MAT Museo dell’Alto Tavoliere invitano tutti i piccoli utenti a partecipare a divertenti appuntamenti didattici dedicati ai festeggiamenti del Carnevale. L’approccio ludico finalizzato alla conoscenza del museo con una divertente caccia al tesoro; la valorizzazione della propria creatività istintiva e della propria manualità operativa; l’uso ludico della parola sotto forma di filastrocca e di indovinelli; la conoscenza di tradizioni altre da quelle italiane costituiscono strumenti educativi per approfondire il tema del “rispetto” e della “diversità”.

La sensibilizzazione a questi due importanti e profondi temi verrà attuata con gli strumenti didattico-educativi propri della psicologia esperenziale, secondo la quale “il fare precede il comprendere”.

I laboratori, ideati con il coordinamento della dott.ssa Elena Antonacci, saranno realizzati dagli operatori del progetto di Sevizio Civile Nazionale “Cultura No Limits. Il Museo è anche casa mia” Gabriele Boncristiano, Maria Novella D’Errico, Morena Fatone, Anna Friso, coadiuvati dagli operatori museali.

I laboratori didattici gratuiti “CARNEVALE AL MAT 2019” sono dedicati ai bambini dai 6 agli 11 anni e si svolgeranno dal 2 al 5 marzo 2019 presso il MAT, in piazza san Francesco n°48.

Nel dettaglio, di seguito, i laboratori proposti con le relative date e gli orari:

• SABATO 2 MARZO 2019, ore 18.00

ALLA RICERCA DELL’ORO PERDUTO: andare al museo non è solo la tradizionale visita, ma è anche un’esperienza divertente. Ed è così che nei giorni più colorati dell’anno ci si maschera, esplorando il museo in tutte le sue sfaccettature.

• DOMENICA 3 MARZO 2019, ore 18.00

CARNIVAL ART: il museo è anche Arte. Arte è dare libero sfogo alla fantasia e… quale momento migliore del Carnevale per farlo?

• LUNEDI’ 4 MARZO 2019, ore 10.00

PAGLIACCIO TUTTO MAT(to): avete mai pensato ad un pagliaccio un po’ MAT(to)? Venite a scoprirlo al museo! Un’idea innovativa per trascorrere un Carnevale diverso, all’insegna della magia, della vestizione e del trucco.

• MARTEDI’ 5 MARZO 2019, ore 10.00

LA TRIBU’ DEGLI INDIANI CUCU’: immergersi nelle antiche tradizioni delle tribù indiane alla scoperta degli usi e costumi dei popoli, mediante letture animate, giochi e realizzazioni di “KOSTOWEH”, tipici copricapo indiani.

I laboratori sono GRATUITI ma con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, fino ad esaurimento posti.

Sarà possibile prenotare chiamando esclusivamente al seguente numero telefonico:

Segreteria MAT 0882.339611 negli orari di apertura del museo (Lun-Ven 9.00-13.30, 17.30-20.30; Sab 23 Febbraio 18.00-21.00; Dom 24 Febbraio 10.30-13,30, 18.00-21.00) oppure negli stessi orari ci si potrà recare al MAT in Piazza San Francesco, 48.

Ogni adulto potrà prenotare per un solo bambino (o per due se la prenotazione è desinata a due fratellini).

Per informazioni:

MAT Museo dell’Alto Tavoliere