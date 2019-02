Il Comune promuove il corso gratuito di inglese per gli operatori turistico-commerciali di Monte

Di:

Foggia, 15 febbraio 2019. “Corso di formazione di lingua inglese per operatori commerciali e turistici”. A Monte Sant’Angelo gli assessorati al turismo e alle attività produttive con l’Associazione del Distretto Diffuso del Commercio di San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo – la collaborazione del Cesan (l’azienda speciale della Camera di Commercio) e il patrocinio del GAL Gargano – promuovono un corso in lingua inglese gratuito per gli operatori turistico-commerciali. Iscrizioni aperte fino alle ore 13 di venerdì 22 febbraio 2019. Dal 26 febbraio al 28 marzo due gli appuntamenti a settimana dalle ore 15 alle ore 18 per un totale di 30 ore. Sede: la sala conferenze del Gal Gargano, in via Jean Annot. 40 i posti disponibili (in base all’ordine di arrivo delle domande) e potranno iscriversi al massimo 2 partecipanti della stessa azienda. Al termine sarà rilasciato un attestato.

“Grazie ai due riconoscimenti UNESCO i flussi turistici internazionali sono in continua crescita e quindi è necessario farsi trovare sempre più preparati e offrire un servizio qualitativo di informazione e accoglienza” – dichiara l’Assessore al turismo della Città di Monte Sant’Angelo, Rosa Palomba. Per Generoso Rignanese, Assessore alle attività produttive e al bilancio – “Noi offriamo un servizio gratuito ai nostri operatori commerciali chiedendo loro di offrire a loro volta ai turisti della Città dei due Siti UNESCO un’accoglienza, beni e servizi basati sempre più sulla qualità”. Un partenariato ampio con il DUC di San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo presieduto da Alessio Villani e il consigliere Vittorio de Padova, che tiene insieme le imprese, con il Cesan della Camera di Commercio e con il GAL Gargano – “perché i due riconoscimenti UNESCO di Monte Sant’Angelo siano sempre più attrattori turistici per l’intero territorio” – aggiunge l’Assessore Palomba.

I due riconoscimenti UNESCO (le tracce longobarde del Santuario di San Michele Arcangelo e le faggete vetuste della Foresta Umbra), infatti, hanno dato un nuovo e forte impulso ai flussi turistici internazionali. L’Assessorato al Turismo della Città di Monte Sant’Angelo, quindi, ha fortemente voluto promuovere un corso di formazione gratuito in lingua inglese per gli operatori turistici e commerciali (personale di hotel, alberghi, bed&breakfast, affittacamere, ristoranti, agriturismi, ecc…), alle guide turistiche, agli operatori di Polizia Municipale, a tutti gli altri operatori interessati.

IL CORSO – L’obiettivo del corso “Lingua inglese per operatori turistici” è quello di fornire gli strumenti, il linguaggio tecnico appropriato e la fluidità linguistica adeguata alle professionalità che già operano o che intendono operare nel settore del turismo. Il corso intende supportare tutti coloro che, in un’azienda turistica, hanno rapporti con clienti stranieri.

I contenuti.

La conversazione con il cliente: come gestire efficacemente una conversazione in lingua inglese alla presenza della controparte, dall’approccio al congedo.

La gestione del cliente: come accogliere il cliente, fornire tutte le informazioni al cliente, rispondere adeguatamente alle richieste, gestire i reclami.

Comunicazione orale: verbi, frasi standard ed espressioni idiomatiche, descrizioni di servizi, terminologia del settore turistico.

Metodologia didattica. La formazione verrà erogata tramite lezioni frontali da due ore e mezza l’una, esercitazioni, casi pratici di studio, simulazioni, role playing. Sarà privilegiato l’aspetto orale.

Il calendario delle lezioni: febbraio, 26-28; marzo 5-7-12-14-19-21-26-28.

Al corso potranno prendere parte al massimo 40 persone (selezionate in base all’ordine di arrivo delle domande e al massimo n. 2 partecipanti della stessa azienda). Si potrà inoltrare domanda di iscrizione presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Monte Sant’Angelo o tramite pec a protocollo@montesantangelo.it fino alle ore 13 del 22 febbraio utilizzando il modulo di seguito allegato.

MODULO DI DOMANDA