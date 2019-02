Guardia Finanza, concorso per 66 allievi ufficiali

Di:

GUARDIA DI FINANZA: PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE NR. 12 – (4^ SERIE SPECIALE DEL 12 FEBBRAIO 2019) IL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 66 ALLIEVI UFFICIALI DEL “RUOLO NORMALE – COMPARTI ORDINARIO E AERONAVALE” ALL’ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020.

ANCHE QUEST’ANNO SONO STATI MESSI A BANDO N. 66 POSTI PER L’ARRUOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA. I POSTI DISPONIBILI SONO COSÌ RIPARTITI:

NR. 58 SONO DESTINATI AL COMPARTO ORDINARIO;

NR. 08 SONO DESTINATI AL COMPARTO AERONAVALE, DI CUI QUATTRO RELATIVI ALLA SPECIALIZZAZIONE “PILOTA MILITARE” E QUATTRO INERENTI ALLA SPECIALIZZAZIONE “COMANDANTE DI STAZIONE E UNITÀ NAVALE”.

IL CORSO DI ACCADEMIA, DI DURATA QUINQUENNALE, SI SVOLGERÀ NELLE SEDI DI BERGAMO E ROMA/CASTEL PORZIANO.

PER GLI INTERESSATI IL COMANDO PROVINCIALE BARI SEGNALA CHE:

A. LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DOVRANNO ESSERE COMPILATE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE LA PROCEDURA INFORMATICA DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE GUARDIA DI FINANZA – AREA CONCORSI, SEGUENDO LE ISTRUZIONI DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 15 MARZO 2019;

B. POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO I CITTADINI ITALIANI CHE ABBIANO, ALLA DATA 1° GENNAIO 2019, COMPIUTO IL DICIASSETTESIMO ANNO DI ETÀ E NON SUPERATO IL VENTIDUESIMO, CIOÈ SIANO NATI NEL PERIODO COMPRESO TRA 1° GENNAIO 1997 ED IL 1° GENNAIO 2002, ESTREMI INCLUSI.

C. TUTTI I CANDIDATI DEVONO, INOLTRE, POSSEDERE UN DIPLOMA D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO CHE CONSENTA L’ISCRIZIONE A CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE. POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO ANCHE COLORO CHE, PUR NON ESSENDO IN POSSESSO DEL PREVISTO DIPLOMA ALLA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, LO CONSEGUANO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

ULTERIORI APPROFONDIMENTI E DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL SITO INTERNET ALL’INDIRIZZO “CONCORSI.GDF.GOV.IT”.