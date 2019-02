Di:

Foggia, 15 febbraio 2019. “Quella di Foggia è una Lega unita e vincente. Le diverse opinioni non pregiudicano i risultati, che ci sono e si vedono. La squadra vince”. Così Andrea Caroppo, segretario regionale della Lega, intervenuto questa mattina alla conferenza stampa del gruppo consiliare della Lega al Comune di Foggia per sostenere la candidatura di Luigi Miranda alle elezioni primarie di domenica 24 febbraio. Caroppo ha citato gli ultimi successi della Lega sul territorio: l’affermazione alle elezioni provinciali e il tesseramento, il maggiore in Puglia. “A Foggia il cambiamento è nei fatti: la Lega sarà il primo partito del centrodestra anche a Foggia, e questo risultato sarà certificato dalle primarie che saranno vinte da Luigi Miranda. La Lega è il perno della proposta politica alternativa al centrosinistra”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti tutti i consiglieri comunali della Lega che hanno sottolineato l’unità del partito e il sostegno unanime al candidato sindaco Luigi Miranda. La vittoria della Lega alle primarie e il prevalere del candidato sindaco Miranda è l’obiettivo di tutti. E Luigi Miranda ha sottolineato lo straordinario impegno di dirigenti e militanti premiato dall’entusiasmo popolare: “Stiamo lavorando intensamente, e nelle strade, nei quartieri sentiamo la voglia di cambiamento dei cittadini insieme alla loro grande fiducia nella Lega. Siamo nei fatti il partito guida del centrodestra, siamo un partito veramente popolare”. Miranda ha poi chiesto a tutti, dirigenti, militanti, simpatizzanti un supplemento di impegno in vista delle primarie del 24 febbraio.

Il vicesegretario Regionale Joseph Splendido ha sgombrato il campo dall’equivoco su alcune sue dichiarazioni riprese dalla stampa, ed ha ribadito il suo impegno massimo per raggiungere la vittoria del candidato sindaco Luigi Miranda. Il commissario cittadino Antonio Vigiano ha sottolineato l’importanza della presenza dei simboli di partito sulla scheda delle primarie: “Luigi Miranda è candidato sindaco di Foggia, non è candidato a fare il presidente di una polisportiva” e ha annunciato la richiesta formale della presenza del Ministro Matteo Salvini a Foggia prima delle primarie. Il consigliere Paolo La Torre ha sottolineato il valore dell’unità del partito intorno al candidato sindaco Miranda, dichiarazione confermata da Alfonso Fiore. Ultimo a prendere la parola tra i consiglieri comunali è stato Raimondo Ursitti, reduce con Paolo La Torre da una splendida performance alle elezioni provinciali, che ha sottolineato la vitalità di un partito che dialoga e si confronta nel capoluogo come in Provincia. Tutti i consiglieri comunali hanno manifestato al segretario Caroppo il loro appoggio alla candidatura di Joseph Splendido al Parlamento Europeo.