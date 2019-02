Innocenza Starace: “Riccardi, non sei riuscito a dominarmi”

Di:

Dopo la revoca di nomina di assessore da parte del sindaco Angelo Riccardi, l’avvocato Innocenza Starace non si sottrae dal dare la sua versione dei fatti su quanto accaduto nel corso della settimana. La dichiarazione ufficiale firmata dal primo cittadino recita: “Nel corso del mandato il rapporto di fiducia è venuto meno, poiché la Starace assumeva anche pubblicamente posizioni contrastanti con l’Amministrazione Comunale, da ultimo, osteggiava con dichiarazioni pubbliche l’esecuzione di provvedimenti amministrativi. Pertanto, sono venute meno le condizioni per la permanenza della stessa nella carica e nelle sue funzioni”.

Una revoca inaspettata per l’ormai ex assessore: «Lunedì mattina ho presentato al sindaco Angelo Riccardi le mie dimissioni. Sono una donna libera, e liberamente ho scelto di lasciare il ruolo che ricoprivo. Il sindaco mi ha chiesto di non protocollare le mie dimissioni e di dargli tempo. Nel frattempo ho continuato a svolgere il mio ruolo di assessore. Con mia grande sorpresa ho letto il comunicato del sindaco: la sua è stata quasi una gara a chi revocava per primo il posto che occupavo. Non è la prima volta che mi trovo in disaccordo con le politiche di Riccardi, ma sul suo fare gioco di squadra è sempre stato chiaro: o con me, o sei fuori. Per me, come donna, ciò che è successo oggi significa una sola cosa: lui non è riuscito a dominarmi, a possedere la mia mente. Ha preferito mandarmi via piuttosto che accettare che come persona potevo essere utile. Il fatto di essere stata revocata perché non mi sono uniformata al suo pensiero è un onore e una testimonianza a tutte le donne e non solo, un invito a non abbassare mai la testa. Ciò che è successo è molto grave e mi tocca in quanto avvocato e in quanto persona.»

I Verdi di Manfredonia, nelle persone di Innocenza Starace e Alfredo De Luca, escono dalla maggioranza. Il consigliere De Luca, che passerà all’opposizione e firmerà per lo scioglimento del consiglio comunale (probabilmente anche nei prossimi giorni, alla luce della sentenza della corte costituzionale n.18 del 2019) racconta la difficoltà nel mandare avanti i loro progetti, nonostante per molti di loro sia stato fatto un lavoro di preparazione in Commissione ambiente. Tra le proposte mandate avanti e mai prese in esame, rientrano: posizionamento di centri di raccolta rionali per Olio vegetale esausto,ordinanza sui rifiuti da prodotti da fumo e modifica al regolamento uso suolo pubblico, istituzione della Anagrafe dei richiedenti asilo, verifica del pagamento dei passi carrabili, eliminazione barriere architettoniche. «In questi mesi» affermano nel loro comunicato ufficiale «si sono perse molteplici occasioni per attirare fondi per progetti che avrebbero potuto aiutare lo sviluppo e la gestione della città. Non siamo riusciti ad organizzare un evento pubblico sullo stato delle bonifiche SIN perché questa amministrazione non è interessata a dare informazioni su quel fronte, stiamo chiedendo a gran voce di attivare i contratti di fiume, abbiamo seguito le agitazioni del settore pesca. Non abbiamo scheletri nell’armadio. Ciò che lamentiamo è la mancanza di lungimiranza politica di questa amministrazione. Per puro senso di responsabilità abbiamo votato i provvedimenti necessari ad evitare il dissesto finanziario ma riteniamo cessata ogni capacità di azione politica di questa maggioranza.»