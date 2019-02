Di:

Manfredonia, 15 febbraio 2019. Premesso che il tratto di strada, da dopo il semaforo zona Liceo Scientifico, proseguendo per via dei Mandorli, lo considero pericolosissimo, per via della pazzesca velocità che i veicoli assumono su quella strada convinti di partecipare nei due sensi di traffico ad una competizione di rally. Nonostante i gravissimi incidenti accaduti sul quella via dove transitano moltissimi veicoli, non si fatto ancora niente. L’unica soluzione che è stata adottata, è l’aumento di intensità di luce ad un lampione dove sulle cancellate strisce pedonali, ogni giorno i pedoni rischiano la vita per attraversare la strada. I lampioni dell’illuminazione pubblica, posizionati lungo la strada sono insufficienti.

Non ci sono segnali stradali per ridurre la velocità, dicono che non si possono ubicare dossi, ne mettere bande rumorose per decelerare, ma cerchiamo di trovare una soluzione alternativa seria, tale da garantire l’incolumità alle persone. La settimana scorsa, si è verificato l’ultimo grave incidente occorso a una signora che è stata travolta e gravemente ferita, sempre in via dei Mandorli, in zona libreria Tuppi. Due anni fa i residenti di Parco degli Aranci firmarono una petizione che fu presentata al Comune di Manfredonia, dove i residenti chiedevano all’Amministrazione Comunale di ubicare un semaforo a mano per l’attraversamento della strada, dove tra l’altro c’è anche un forno con movimento continuo di macchine e persone. Successivamente, un semaforo a mano è stato impiantato, ma nei pressi della chiesa Sacra Famiglia, dove sinceramente non serve, perché in quel tratto di strada c’è il dosso con due strettoie e gli autoveicoli sono costretti a decelerare. Siccome il pericolo è continuo, e tutti i giorni i residenti di quel quartiere rischiano la vita, compreso lo scrivente, che da alcuni anni abito in quella zona della Città, cerchiamo di trovare delle soluzioni tecniche idonee per evitare altri incidenti mortali, peraltro, già avvenuti in quel pericolosissimo tratto di strada. C’erano anche lungo la strada grosse buche, che meno male, da alcuni giorni sono state sistemate.

Voglio ricordare, altresì, che spesso in Città circolano autisti con la patente di “spustete” che a tutte le ore con gli autoveicoli sfrecciano ad una velocità pazzesca, fregandosene spesso, anche dei pedoni che stanno attraversando la strada mettendo a rischio la vita di quest’ultimi. “Damece na mosse, uagnì !”. Dimenticavo, un ultima cosa. Sempre scendendo da via dei Mandorli, in via gen. A. La Marmora, zona canalone, perché non si cerca di mandare qualche “anima del purgatorio” a pulire quel tratto da arbusti e immondizia?.

**Altri due suggerimenti che vorrei porre a chi di competenza, quando sarà possibile, di ubicare due semafori sempre a mano in altri due punti della Città, dove sono stati già investiti pedoni e dove è sempre pericoloso attraversare, perché a Manfredonia, abbiamo la stupida convinzione che le macchine devono precedere i pedoni che passano sulle strisce pedonali: il primo semaforo da posizionare nei pressi del chiosco vendita di frutti di mare (zona ingresso Molo di Ponente) e l’altro da collocare in piazza Marconi prima dell’ingresso in Corso Manfredi.

***Voglio porre infine all’attenzione, di chi ha responsabilità in merito, che in via S.Francesco, salendo per il cimitero, subito dopo la Chiesa di S.Francesco, la strada si restringe pericolosamente per i pedoni, a causa delle macchine che parcheggiano sulla sinistra in quel tratto di strada. Due cose positive sono state fatte nell’ultimo periodo dall’Amministrazione Comunale. La prima, il taglio dei pini piantati erroneamente lungo alcune strade cittadine e a Siponto, che avevano provocato gravi danni al manto stradale e ai marciapiedi, mettendo in pericolo l’incolumità delle persone. L’altra iniziativa lodevole, tuttora in esecuzione il lavoro di recupero e di ripristino dei tratti di strada con il taglio delle radici dei pini piantati incautamente anni fa.

A cura di Franco Rinaldi,

Manfredonia 15 febbraio 2019

