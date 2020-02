Caldo anomalo: punte di 20°C nel Foggiano

Aria calda in movimento dal nord Africa risalirà quindi gradualmente di latitudine per scaldare ulteriormente il clima e portarlo su. Su diverse località anche del Nord si raggiungeranno i 18°C, possibili anche locali. Una situazione che durerà fino a metà della prossima settimana in attesa di un possibile peggioramento sotto i giorni del Carnevale.

Temperature domenica: Lieve aumento termico sul medio Adriatico che torna sopra media, restano sopra media anche le altre regioni con la sola esclusione della Puglia salentina e dell’alta Calabria ionica.

Temperature lunedì: Lieve calo termico termico al Nordovest per la presenza di nubi, altrove valori stabili o in ulteriore aumento rispetto alla domenica. Punte di 17° sulla Valpadana orientale, 18°C su Sardegna, Tirreniche e fino a 18-19°C in Puglia nel Foggiano. Tutti i valori saranno sopra media con l’esclusione della sola Liguria, Piemonte e parte della Lombardia.

Fonte 3Bmeteo