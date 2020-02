Casa Sollievo “Congratulazioni Tiziana Latiano, nuova coordinatrice regionale di AIOM”

Bari, 15 febbraio 2020. «Sono convinta che questa nomina sia anche il riconoscimento del grande lavoro che stiamo svolgendo in Puglia in campo oncologico. È su questa linea già tracciata che mi muoverò con i colleghi del nuovo direttivo, un compito non semplice che affronteremo con tutte le nostre energie. Ogni giorno – ha spiegato – cerchiamo di compiere passi in avanti nella ricerca, nella prevenzione e nella cura dei tumori. Stiamo sperimentando nuovi protocolli e lavoriamo senza sosta per migliorare la qualità di vita dei pazienti».

Congratulazioni all’oncologa Tiziana Latiano, che in Casa Sollievo della Sofferenza coordina il gruppo interdisciplinare dedicato al cancro del colon retto. Da qualche settimana è la nuova coordinatrice regionale di AIOM-Associazione Italiana di Oncologia Medica.

fonte casa sollievo della sofferenza