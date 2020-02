Foggia. Già arrestata per droga, frequenta pregiudicati: avviso orale per 20enne

. E’ una ragazza foggiana ventenne, abitante nel rione Candelaro, una delle nove persone nei cui confronti la Questura di Foggia ha irrogato il provvedimento di avviso orale. Tutti i destinatari del provvedimento sono ritenuti socialmente pericolosi in quanto recentemente si sono resi responsabili di fatti delittuosi.

La ragazza, nell’ultimo anno, è stata arrestata per violazione della normativa della legge sulle sostanze stupefacenti ed è solita frequentare soggetti aventi a proprio carico precedenti di polizia per lo stesso delitto nonché per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione.

