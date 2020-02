Foggia, proteste migranti durante inaugurazione DIA

“Nel giorno dell’inaugurazione della DIA a Foggia, che dovrebbe rappresentare un segnale della ‘presenza’ dello stato sul territorio, un gruppo di lavoratori delle campagne si è riunito in presidio sotto la nuova sede della DIA per pretendere dallarisposte chiare riguardo ad una delle questioni centrali per la Capitanata: la regolarità giuridica di chi vive e lavora nelle campagne.

Sono anni che lavoratrici e lavoratori stranieri chiedono di avere un documento per poter lavorare regolarmente, ma le risposte del governo si sono sempre fatte attendere. Ora basta! Non si può parlare di legalità e poi chiudere un occhio davanti alla violazione sistematica delle minime garanzie per chi contribuisce in maniera determinante a mantenere in vita un comparto fondamentale dell’economia locale. Oggi chiediamo alla Ministra un segnale chiaro: documenti, contratti, trasporti, casa per tutti e tutte!”

Lo riporta la pagina Comitato Lavoratori delle Campagne