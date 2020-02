Foggia, tentato furto al Centro Interculturale Baobab

“Dopo il Centro Diurno, di qualche settimana fa, anche il nostro Centro Interculturale Baobab é stato preso di mira dalla stessa mano ( a vedere le foto), nella stessa modalità. Purtroppo, per qualche ragione non sono riusciti ad entrare, forse per una ferita, forse perché qualcuno ha sentito, ha visto? ma ” vili” non finiscono e crescono grazie anche al silenzio! Ringraziamo le forze dell’ordine che sono intervenute facendo tutte le rilevazioni necessarie”.

Fonte Centro Interculturale “Baobab-Sotto la stessa Ombra”