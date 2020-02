“Il caso”. Omonimia di un debitore: banca condannata al risarcimento danni per lite temeraria

, 15 febbraio 2020. Il sig. C.M. riceveva, presso la propria residenza, da parte di una società di cartolarizzazione crediti, la notifica di un decreto ingiuntivo di pagamento della somma di € 19.862,76, per presunto inadempimento di un contratto di finanziamento stipulato con l’istituto bancario D.B. con termine di 40 giorni per la relativa opposizione. Conseguentemente, il sig. C.M. si rivolgeva ad un avvocato, riferendo di non aver mai stipulato alcun contratto con l’istituto bancario D.B. e di non aver mai richiesto alcun tipo di finanziamento, e, pertanto, chiedeva a detto legale di essere assistito ai fini della revoca del decreto ingiuntivo conferendo relativo mandato.

LA DIFESA, IL COMPORTAMENTO DELLA FINANZIARIA E L’ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE.

Il legale incaricato depositava istanza di accesso telematico presso la cancelleria del Tribunale, che aveva emesso il decreto ingiuntivo, per prendere visione ed estrarre copia dei documenti allegati e posti a base del ricorso, onde verificare l’autenticità delle firme apposte sul contratto di finanziamento. Acquisita detta documentazione, il sig. C.M. disconosceva tutte le firme riportanti il suo cognome e nome apposte sul contratto di finanziamento, in quanto non autentiche, e, proponeva tramite il suo avvocato, opposizione, richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, nonchè la condanna della società di cartolarizzazione crediti al pagamento delle spese legali ed al risarcimento danni per lite temeraria. A seguito di detto disconoscimento, la società di cartolarizzazione crediti riconosceva di aver commesso un errore di omonimia, ma, per evitare la condanna, eccepiva la carenza di legittimazione del sig. C.M. a proporre l’opposizione in quanto soggetto terzo e non effettivo debitore.

Nell’attesa che il Tribunale si pronunci sul caso del sig. C.M., recentemente la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31576/2019, pubblicata in data 03.12.2019, si è pronunciata su un caso simile a quello del sig. C.M., confermando la legittimazione attiva del terzo, omonimo del debitore, a proporre opposizione al decreto ingiuntivo, onde evitare gli effetti negativi derivanti da detto decreto. In particolare, scrive la Cassazione: ”Ne consegue che, contenendo il decreto ingiuntivo emesso non solo un’omonimia, ma anche l’esatto indirizzo dell’odierno controricorrente, costui era pienamente legittimato ad opporsi all’ingiunzione di pagamento, e ciò per evitare effetti pregiudizievoli nella propria sfera giuridica sostanziale (v. anche Cass. n. 9911/2011). Con detta ordinanza, la Suprema Corte ha confermato la sentenza n. 952 del 20.07.2015 emessa dalla Corte di Appello di Genova che, a sua volta, confermava la sentenza n. 34 del 01.03.2013 emessa dal Tribunale di La Spezia di condanna di una banca alle spese di giudizio ed al risarcimento danni per lite temeraria a favore del terzo omonimo ravvisando colpa grave nel comportamento di detta banca.

Pertanto, in virtù di detta giurisprudenza, e, contrariamente a quanto asserito dalla società di cartolarizzazione crediti, il sig. C.M. non solo è legittimato a proporre opposizione per la revoca del decreto ingiuntivo, ma è altresì legittimato a richiedere il risarcimento danni per lite temeraria ed il pagamento di tutte le spese legali sostenute.

“IL CASO”. Rubrica legale a cura dell’avv. Nazareno Scalzo