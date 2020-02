Dia a Foggia. Lamorgese “Risposta alla criminalità c’è stata, ma poche denunce” (FOTO VIDEO)

, 15 febbraio 2020. “La Dia non sarebbe stata possibile senza la sinergia che c’è in questo territorio. Ringrazio il prefetto, le forze dell’ordine, la magistratura. Noi abbiamo mandato qui 91 uomini quindi abbiamo operato in maniera concreta con un numero elevatissimo di forze di polizia. Statisticamente parlando sono diminuiti questi tipi di reati verificatisi negli ultimi anni”. Così il ministrorisponde ai giornalisti nel cortile dellaprima dell’inaugurazione della sede della Dia in città.

E’di stamattina la notizia della bomba ad un negozio di Lucera. “Su quella si verificheranno le motivazioni- dice- però dobbiamo guardare le cose nel suo complesso, la risposta c’è stata ed è stata una risposta forte, e i risultati si vedono. Essere qui con tutte le istituzioni è un grande segnale che diamo alla città ”. A Foggia il ministro tornerà prossimamente per l’inaugurazione dell’anno accademico all’Università: “Ritengo importante la presenza del ministro dell’Interno che possa parlare ai giovani di legalità su questo territorio perché operiamo per il bene di questo Paese. Foggia, i cittadini di Foggia hanno il diritto di esercitare il loro diritto di libertà”. “Il problema di questo territorio sono sempre le denunce – ha aggiunto il ministro all’Agi- che sono troppo poche”. “Il 10 marzo sarò qui a Foggia all’inaugurazione dell’Anno Accademico, perchè ritengo importante la presenza del ministro dell’Interno che possa parlare ai giovani di legalità in questo territorio”.

fotogallery enzo maizzi