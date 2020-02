Lucera, esplode ordigno in un negozio per bambini

La bomba è esplosa dopo la mezzanotte la scorsa notte, a Lucera, ai danni di un’attività commerciale, in. Nel mirino, un negozio di abbigliamento per bambini, che doveva essere inaugurato a breve, di proprietà di una famiglia di commercianti del posto.L’episodio avviene poche ore dall’inaugurazione della sezione della DIA, Direzione Investigativa Antimafia. L’esplosione ha causato danni alla sola saracinesca.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Le vittime di intimidazione, ascoltati dai militari, hanno dichiarato di non aver mai ricevuto minacce, nè ritengono di avere nemici.

Fonte Foggiatoday