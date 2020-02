Manfredonia, “Salvatore Casalino ha contribuito al miglioramento della società civile”

Manfredonia, 15 febbraio 2020. Ricorre in questi giorni il 4° anniversario della scomparsa di, professionista e imprenditore, titolare dell’omonimo Istituto di Vigilanza di Manfredonia. La sua assenza molto dolorosa per i suoi familiari e per coloro che lo hanno amato e ne hanno apprezzato le qualità, non ha per nulla offuscato il suo ricordo: il ricordo di un uomo, di un professionista, di un imprenditore che con la sua coerenza morale e ideale ha contribuito al miglioramento della società civile, trasferendo la sua tenacia e le sue capacità in quelle che sono state le emergenze e i problemi economici e sociali della nostra città.

La tutela della sicurezza è stato un obiettivo fondamentale nella sua vita lavorativa: il primo e storico Istituto di Vigilanza della nostra città porta il suo nome. La sua esperienza in tale settore unita alla conoscenza delle problematiche lavorative, la serietà con cui ha affrontato i diversi problemi e la costante disponibilità all’ascolto e alla comprensione degli altri, lo hanno reso degno di apprezzamenti e di profonda stima per come ha operato e per quanto da lui realizzato. I suoi dipendenti e gli amici tutti lo ricordano con grande rispetto ed affetto, nonché con sincera gratitudine per una realtà lavorativa che tuttora sussiste e continua a far sentire i suoi benefici effetti in un periodo di persistente crisi economica.

