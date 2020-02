Manfredonia, “Ti abbiamo conosciuto tutti come un vero amico, un padre meraviglioso”

, 15 febbraio 2020. “ Tutti ricordiamo quanto fosse bello il tuoe quanto rassicuranti fossero le tue parole; tutti ti abbiamo conosciuto come un vero amico, une meraviglioso”. Un anno domani (16 febbraio 2019 – 16 febbraio 2020) dalla scomparsa di, ragioniere di Manfredonia.

Attraverso una lettera inviata a StatoQuotidiano, un gruppo di amici – “I Ciumbia” – ricordano la figura del sig. Antonio, deceduto prematuramente. “Caro Antonio, con questo articolo i tuoi amici e tutte le persone che ti vogliono bene vogliono ricordare che bella persona sei stata, il tuo coraggio e la tua determinazione, il tuo entusiasmo e la tua forza, la tua grinta e la tua allegria, infine – ma non per importanza – la tua generosità e il tuo altruismo, un professionista dedito al lavoro. Caro Antonio, qui stai mancando a tutti, ai più grandi e ai più piccoli, agli amici di sempre, alla tua famiglia ed ai tuoi figli e nipoti. Tutti ricordiamo quanto fosse bello il tuo sorriso e quanto rassicuranti fossero le tue parole; tutti ti abbiamo conosciuto come un vero amico, un padre amorevole e meraviglioso“.

Infine, il messaggio: “I ricordi, sono l’arma più potente di tutte: nessuno è in grado di cancellarli e quelli più forti sopravvivono persino al tempo che fugge. I ricordi sono il ponte tra questa vita e l’eternità. Ci Manchi, Ti vogliamo bene”.

