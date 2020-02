“Passare nel bilancio di previsione quattro idee per la sicurezza”

Rendere operativi alcuni punti emersi dal consiglio comunale tematico sulla sicurezza, una visione della città che sembra diventata “santuario della delinquenza”, segnalare al Governo e al Parlamento le questioni di cui occuparsi.

Sono queste alcune reazioni di esponenti della maggioranza alla seduta del consiglio comunale di martedì in cui, dopo varie polemiche fra le forze politiche rappresentate, è stata trovata l’unità.

Lucio Ventura, esponete di Destinazione comune, commenta: “Il consiglio ha dato ampia dimostrazione di responsabilità per un problema grave. Anche se ritengo che la questione criminalità a Foggia sia stata un po’ enfatizzata, cioè che sia diventata una specie di santuario della delinquenza in cui si deve chiedere una grazia, ma certi reati si verificano anche altrove”. Il grande risultato dell’assise di giovedì scorso “è che la politica si è unita, il M5s ha appoggiato le nostre proposte, con Rosario Cusmai di ‘Italia in Comune’ e Sergio Clemente, indipendente. Noi abbiamo appoggiato le proposte del centrosinistra”. Molto critico nei confronti della gestione sicurezza da parte del sindaco e dell’amministrazione è stato il consigliere Leo Di Gioa. “Ritengo che avrebbe dovuto coordinarsi di più con i suoi e con il documento unitario presentato dal centrosinistra. In ogni caso noi abbiamo dato prova di amore per questa città che è un bene comune”.

Bruno Longo: “E’ stata una buona iniziativa per quella che è la convocazione su un tema del genere. Noi non possiamo risolvere i problemi che spettano ad altre istituzioni ma è stato un consiglio per sensibilizzare, come i cortei di Libera, che è bene ci siano. Questo in risposta a chi dice che avremmo svolto l’ennesimo consiglio inutile”. Dal punto di vista operativo Longo evidenzia 4 punti che “l’amministrazione prende impegno a risolvere”. Eccoli: “Aumentare la videosorveglianza con un massiccio investimento, si può fare qualche spettacolo in meno e mettere più videosorveglianza. Inoltre il prefetto, la magistratura, la polizia ci chiedono di illuminare di più la città. Serve una modifica del regolamento della polizia municipale per aumentare le caratteristiche di un coordinamento interforze e per mantenere i vigili in strada anche di notte. Li dobbiamo dotare anche di qualche arma di dissuasione”. Sono almeno 30 le unità che servono: “Possiamo ottenere dei risparmi dai pensionamenti, come ci consente la legge nazionale di cui il comune può usufruire. Perché questo consiglio non sia una manifestazione solo di buoni propositi alcuni provvedimenti devono passare per il prossimo bilancio previsionale”.

Salvatore De Martino, leghista: “Un consiglio importante, abbiamo sollecitato il Governo e il Parlamento ad occuparsi di alcune questioni. Un consiglio unitario, anche le frizioni che si sono registrate negli ultimi mesi fra il presidente del consiglio Iaccarrino e il sindaco Landella sembrano rientrate, la maggioranza è solida e anche il gruppo leghista in aula, che ha avuto sicuramente un’estate difficile, è compatto, sia nel lavoro tra consiglieri, assessori e segreteria cittadina, sia nel nuovo gruppo giovanile”.

Con i tre esponenti del centrodestra si discute di elezioni regionali e della questione più urgente, a pochi mesi dall’ appuntamento elettorale, il nome del candidato. Com’ è quest’attesa? Ventura risponde: “Un’attesa attiva, visto che i problemi esistono anche nel centrosinistra. Ci sta dando la possibilità di riflettere sul voto, percepire nettamente che i foggiani vogliono cambiare, che non si può parlare di aeroporto negli ultimi mesi quando Emiliano ha avuto cinque anni per occuparsene, i suoi investimenti su Foggia sono stati pari a zero. E’ venuto qui come Babbo Natale e ha lasciato solo carbone”. Sul candidato ancora da definire: “La Lega fa la melina – dice Ventura- è presa da un entusiasmo elettorale che è anche cosa positiva. Ma non ha ancora definito il quadro di adesione all’ alleanza e continua a parlare di ‘nuovismo’, invece serve gente che conosca l’Europa e il territorio come Raffaele Fitto”.

Per Longo l’attesa del candidato “ è dannosa, e ringraziamo che dall’ altra parte c’è una destrutturazione, un fronte interno contro Emiliano, lo schieramento del M5s. Ma questo vantaggio rischiamo di perderlo ora che abbiamo la possibilità di riconquistare la Regione, bisogna invertire la rotta e decidere per Fitto in base alle decisioni dei tavoli nazionali del 2019. L’appello che faccio alla Lega è di uscire da questa situazione”. Il consigliere comunale, eletto con Forza Italia, ha deciso il passaggio a Fdi con una candidatura che dà per certa alle regionali. “Sono un uomo profondamente di destra, con Giorgia Meloni è passato tutto il mio mondo di provenienza, il mio contributo alla causa di Fi, cui va il mio rispetto, è stato dato con i voti alle comunali”.

Per Salvatore De Martino la scelta del candidato è leghista: “La Lega non ne fa una questione di nomi ma di programma e di rinnovamento, il coordinatore regionale Luigi D’ Eramo ha fatto bene a sottolineare che la Puglia ha bisogno di un candidato leghista perché in questa regione il partito di Salvini ha raggiunto i migliori risultati elettorali e perché abbiamo un’ottima classe dirigente”.