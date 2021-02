Covid Puglia, aumento casi bambini e varianti: rischio zona arancione?

Bari, 15/02/2021 – (repubblica) La Puglia potrebbe tornare in zona arancione? La risposta arriva da Pierluigi Lopalco, epidemiologo e assessore regionale alla Salute: «Per il momento i numeri sono stabili», rimarca. E poi: «Osserviamo un aumento di positivi nei bambini, ma non è tale da condizionare l’andamento del trend della settimana. La situazione però è fluida e bisogna monitorare l’andamento dell’epidemia». Insomma, è presto per fare previsioni. Il punto, però, è che su questo scenario si proietta l’ombra della variante inglese (e forse non soltanto di quella) già accertata in 16 comuni. E poi ci sono altri indicatori che gli addetti ai lavori dovranno tenere in conto: per esempio l’incidenza dei ricoverati in terapia intensiva su una popolazione di 100mila abitanti. Un dato per il quale la nostra regione, in base alle stime dell’Associazione italiana di epidemiologia, è al terzo posto della classifica nazionale dopo Umbria e Molise con un positivo ricoverato in rianimazione ogni 200mila residenti. (repubblica)