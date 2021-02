Covid Puglia: variante inglese, Lopalco: “Paura diventi prevalente”

Bari, 15/02/2021 – (gazzettamezzogiorno) «Stiamo monitorando il problema della variante inglese. Per il momento abbiamo trovato una proporzione di casi di variante rispetto al totale dei positivi che è tra il 15 e 16 per cento, però essendo un virus più contagioso abbiamo paura che nelle prossime settimane possa prendere il sopravvento come accaduto in altre regioni. Questo porterebbe ad una maggiore circolazione proprio nelle fasce di età più giovani”: lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, intervenendo a Bari all’inaugurazione della nuova clinica barese di «IVI», multinazionale leader mondiale nella medicina riproduttiva. «Lockdown? Sotto questa parola si dice tutto e non si dice niente. Semmai in questo momento anziché parlare di lockdown penserei a delle misure selettive, rafforzate, per evitare tutte quelle situazioni in cui virus circola di più e che conosciamo ormai bene». «Anche quando eravamo in zona arancione – ha proseguito Lopalco – c’erano tante cose che non si potevano fare. Anche ora in zona gialla c’è il coprifuoco. I divieti, quindi, continuano ad esserci».(gazzettamezzogiorno)