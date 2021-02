Covid Puglia: variante inglese, un caso anche nel Foggiano

Bari, 15/02/2021 – (repubblica) Secondo il report messo nero su bianco in occasione del primo monitoraggio sulla circolazione della variante inglese in Puglia, che è sul tavolo delle autorità di Roma e Bari e che Repubblica ha potuto consultare, Santeramo è il comune più colpito dopo Bari, sebbene i dati sulla presenza della variante non abbiano (ancora) valore statistico. E a Santeramo c’è uno dei due casi con un quadro clinico definito “severo”, l’altro è a Palo del Colle. A Bari città, invece, i casi sono otto, ai quali si aggiungono il contagio registrato a Palo del Colle, appunto, i tre positivi isolati a Molfetta e i cinque di Modugno. Poi ci sono quelli di Altamura (1), Bitetto (6), Bitritto (4), Modugno (5), Grumo Appula (1), Canosa (1), Massafra (1), Martano (1), Orta Nova (1), Aradeo (1), Carovigno (2) e Fasano (3). Proprio da Fasano è il segretario della Fimmg Puglia (Federazione medici di medicina generale), Donato Monopoli, a lanciare l’allarme: “Ho l’impressione che stiamo andando verso una terza ondata. Nel mio studio, in una settimana, ho avuto 18 richieste di prenotazione del tampone molecolare e 15 pazienti sono risultati positivi: mi sembra di essere tornato agli inizi di novembre”. (repubblica)