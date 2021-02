Dell’Erba: “Ho accolto l’invito di Quagliarello, in linea con mio percorso da anni”

Bari, 15 febbraio 2021. “Ho raccolto l’invito di Gaetano Quagliariello di fare da traghettatore del partito in Puglia fino a quando non sarà individuata una persona che potrà dedicarsi completamente allo svolgimento di questo ruolo per Cambiamo”.

Paolo Dell’Erba, consigliere regionale e Presidente del Gruppo Misto, intervistato dal quotidiano online “l’Occidentale” spiega di non aver fatto scelte o cambi di casacca perché da oltre 6 anni ha avviato un percorso politico con il senatore Quagliariello candidandosi, prima alle Politiche e qualche mese fa alla Regione, in aggregazioni miste non essendoci una lista legata ad un partito che lo rappresentasse.

“Quagliariello – afferma Dell’Erba – è uomo del Sud e condividiamo da anni un percorso politico diretto a tutelare e valorizzare questi territori. Mi ha chiamato qualche giorno fa chiedendomi di ricoprire temporaneamente questo incarico per dare un riferimento alla gente interessata a creare una importante area di centro. Resto dell’idea – conclude – che bisogna dare maggiore forza alla Puglia e confermo il mio impegno al fianco di tutti coloro che vorranno mettere al centro gli interessi delle comunità locali”.