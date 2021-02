Escort in Puglia: le province e i comuni più viziosi del 2020

15 febbraio 2020 – In Puglia il 2020 ha portato una diminuzione dei numeri del sesso a pagamento, sia per la presenza di escort sia per le tariffe delle stesse.

Secondo i dati di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, la presenza mensile media per provincia è stata la seguente nel 2020:

Bari: 612 (-8% rispetto al 2019)

Barletta-Adria-Trani: 262 (+1%)

Brindisi: 198 (-23%)

Foggia: 229 (-15%)

Lecce: 412 (-25%)

Taranto: 313 (-25%)

Anche le tariffe applicate dalle escort hanno subito variazioni nel 2020 rispetto al 2019: un calo drastico. Escort Advisor riesce a ricavare il prezzo medio grazie alle recensioni scritte dagli utenti nel 2020 e nel 2019.

Prezzo medio 2020 per provincia

Bari: 83€ (-23% rispetto al 2019)

Barletta-Adria-Trani: 77€(-26%)

Brindisi: 74€ (-39%)

Foggia: 69€(-29%)

Lecce: 81€ (-22%)

Taranto: 77€ (-24%)

Nonostante il 2020 abbia rallentato l’andamento del settore Escort Advisor ha registrato numeri non indifferenti, come 80.500 recensioni scritte, 23.101.343 di utenti unici annui, 258.125.465 profili escort visualizzati e 419.031.429 ricerche sul sito.

Questo si nota anche dalle visite ricevute da Escort Advisor nel 2020 dagli utenti per provincia (per comune vedi file allegato), in relazione al numero di abitanti. Il desiderio dei clienti delle escort non è mai calato:

Bari: 579.017

Barletta-Adria-Trani: 168.748

Brindisi: 137.670

Foggia: 211.024

Lecce: 32.601

Taranto:326.424

Come ogni anno, Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, ha presentato la Classifica delle Top Escort del 2020. Questa volta un talk show in stile “Notte degli Oscar” condotto dal noto speaker radiofonico Fabio De Vivo, online sul sito, ha presentato sei delle premiate.

La classifica è stilata direttamente dagli utenti: in base al numero delle recensioni ricevute nel 2020 e al loro punteggio, oltre al grado di affidabilità degli autori delle recensioni.

Su Escort Advisor è anche possibile consultare le classifiche per provincia per conoscere le migliori escort del territorio in base alle recensioni degli utenti.

