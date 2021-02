Foggia, bimbo di 6 anni aggredito da 2 cani di grossa taglia

Foggia, 15/02/2021 – (gazzettamezzogiorno) Un bimbo di sei anni è stato aggredito da due cani randagi di grossa taglia, un dogo argentino e un pitbull, ieri pomeriggio a Foggia mentre giocava in un cortile alla periferia della città. I cani lo hanno morso alla spalla, alle braccia e al volto. Il bimbo è stato ricoverato al Policlinico di Foggia dove i medici lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti delle volanti, gli uomini del 118 e il servizio veterinario dell’Asl. Questi ultimi sono riusciti a catturare solo uno dei due cani, il dogo argentino, mentre il pittbull è riuscito a fuggire. Gli agenti hanno anche arrestato il padre del bambino, un uomo di 28 anni, sul quale pendeva un ordine di carcerazione per furto.(gazzettamezzogiorno)