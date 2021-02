Foggia, morta 17enne travolta in viale I Maggio

Foggia, 15/02/2021 – (foggiatoday) Dopo quattro mesi di calvario, tra coma e problemi neurologici, Alice ha smesso di combattere. E’ morta ieri sera a 17 anni al Policlinico Riuniti, dove era ricoverata dall’ottobre dello scorso anno. Era stata investita mentre attraversava la strada su viale I Maggio. L’automobilista si era fermato a prestare i soccorsi. Trasportata d’urgenza in ospedale, Alice era entrata in coma per il colpo subìto alla testa. Si era risvegliata dopo 16 giorni, ma la gioia della madre e dei familiari era durata pochissimo. Le sue condizioni, affatto buone, avevano spinto i medici ad indurle il coma. (foggiatoday)