Foggia, si dimette consigliere Leo Di Gioia: “Buona vita”

Foggia, 15/02/2021 – “Ho presentato questa mattina le dimissioni da Consigliere comunale della Città di Foggia. Lascio la politica praticata nelle Istituzioni e torno anche io alla vita da cittadino “semplice”. Ringrazio tutti quelli che con la propria fiducia, amicizia e preferenza elettorale, in questi anni, mi hanno permesso di rappresentare la Città di Foggia, la Capitanata e la Regione Puglia nei massimi contesti istituzionali del nostro Paese. Sono sempre stato orgoglioso della nostra terra e, nel limite delle mie possibilità, ho cercato di rappresentarla con onore, correttezza ed amore. Questa decisione è il frutto della serena constatazione di quanto sia ormai inadatto e per molti versi refrattario alle attuali dinamiche che orientano la selezione della classe dirigente. Torno al lavoro di Studio ed a coltivare la mia passione per le discipline economiche e giuridiche. Auguro a quelli che continueranno ad avere responsabilità di governo e di opposizione di essere ispirati nelle scelte ed all’altezza delle aspettative di una terra meravigliosa che ancora oggi non trova del tutto le chiavi del proprio sviluppo economico e sociale. Grazie di Cuore a tutti e buona VITA”.

Lo riporta il consigliere comunale di Foggia Leo Di Gioia.