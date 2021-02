Il fenomeno Paypal: cos’è, come funziona e perché ha così successo oggi?

Internet è ormai una presenza costante e quotidiana nelle nostre vite. Si tratta di una finestra sul mondo attraverso la quale si possono fare innumerevoli cose ed attività. È chiaro che per sfruttarne a pieno le potenzialità è necessario servirsi di quelli che sono i suoi strumenti più strategici e di sicuro Paypal in tempi recenti è uno di questi. Oggi 250milioni di persone usano Paypal in tutto il mondo. Con 25 valute diverse e la copertura di innumerevoli mercati, questo strumento è impiegato da milioni di siti, tanto che chi non ne sfrutta le potenzialità, tendenzialmente rischia di certo di perdere, sicuramente, parte del proprio giro d’affari.

Paypal è una delle invenzioni più innovative degli ultimi decenni, poiché ha rivoluzionato il modo di pagare su internet. Paypal è quello che si definisce un “borsellino online” e consente di pagare in maniera rapida e veloce, senza dover fornire chissà quali dati ogni volta. Con questo strumento, infatti, è possibile effettuare transazioni usando molto semplicemente il proprio indirizzo e-mail e la password, inserendo solo in alcuni casi un codice di sicurezza inviato sul proprio numero di telefono cellulare. Bastano pochi attimi, insomma, per pagare in sicurezza, evitando di perdere tempo e di correre tutti i rischi che possono derivare dal far “circolare” i dati della propria carta di credito.

Come funziona Paypal e perché è così diffuso?

Paypal è semplicissimo da utilizzare e gratuito. In pochi passi, infatti, è possibile fare l’iscrizione al portale e collegare al proprio borsellino elettronico il conto bancario o la carta di credito (prepagata o classica). Dopo le verifiche del caso effettuate dal portale, che richiedono al massimo 24-48 ore, è possibile iniziare ad utilizzare Paypal. Con il portale si possono fare pagamenti su e-commerce, ricevere denaro o mandarne a qualcuno.

I pagamenti sono sicuri e, grazie ad avanzate tecnologie anti-frode, è possibile proteggere i propri dati ed avere la certezza, in caso di controversie, di essere seguiti dal portale passo dopo passo. La valuta che si usa per i pagamenti è quella locale, in automatico, l’applicazione di tariffe di commissione è chiara e trasparente, nero su bianco sul sito. La sicurezza è il punto forte del portale, una commissione interna apposita monitora con costanza le transazioni e molto viene investito per i sistemi crittografici a protezione dei dati. Non è un caso se anche i più famosi e-shop e moltissimi casino online, compresi i casino con prelievo immediato, lo offrono ai propri clienti come opzione di pagamento.

Paypal: nuovi servizi e nuovi vantaggi per gli utenti

Per l’anno in corso appena cominciato Paypal ha tutta l’intenzione di ampliare la propria offerta, diventando per gli internauti un servizio sempre più interessante ed appetibile. Nello specifico, nel corso del 2021, saranno ampliati i servizi finanziari: si potranno riscuotere assegni, pagare le bollette, si potranno fare pagamenti a rate e saldare alcune tipologie di abbonamenti. Entro la fine dell’anno, inoltre, verranno messi a disposizione dei clienti una serie di strumenti utili per gestire le proprie finanze. Ultimo, ma non meno importante, Paypal intende inserirsi nel mondo delle criptovalute. (nota stampa)