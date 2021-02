Landella in consiglio: “Altro che uniti in pandemia, voi volete solo abbattere”

Foggia, 15 febbraio 2021. Il consiglio comunale nella seduta di oggi (ancora in corso) ha rinviato l’elezione del presidente del consiglio comunale.

Posta una pregiudiziale sulla votazione- in attesa dell’ordinanza del Tar il prossimo 24 febbraio- dai consiglierei di maggioranza Fusco e Ventura, è passata con 20 voti favorevoli, 10 contrari e 2 astenuti (Scapato, che ha presieduto oggi il consiglio, e Iaccarino).

In aula, maggioranza e opposizione con qualche sporadica assenza. Non era prevedibile, in quanto a presenza in aula, il consiglio di oggi dato che l’opposizione aveva preannunciato che si sarebbe recata il prossimo giovedì dal notaio per rassegnare le dimissioni, annuncio sempre valido. A tal proposito Iaccarino, in un suo intervento, ha precisato rivolgendosi all’opposizione: “Voi pensate che si uniranno anche i consiglieri di maggioranza? Non sarà così”. E’ stato il giorno di presentazione delle linee programmatiche del sindaco, visto che è trascorso quasi un anno mezzo dalla sua elezione, un passaggio istituzionale. Ma il momento è critico, non solo dal punto di vista economico ma anche politico.

Landella ha sottolineato quale spada di Damocle penda sul comune di Foggia, la sentenza del giudice fallimentare su Amica per 57 milioni di euro, una cifra che potrebbe portare l’ente al dissesto. “Mi sento come quello che ha pagato il mutuo della casa per il 90% e poi arriva la sentenza che ti fa fallire”.

Ha evidenziato i sacrifici fatti dai cittadini e dall’amministrazione per ripagare quel debito chiesto con il piano di rientro, che certo ha avuto le sue ripercussioni su strade, illuminazione, servizi. “In un periodo di pandemia si dovrebbe essere uniti invece si tende ad abbattere, abbattere il nemico, abbattere Landella”. Si è fregiato, in ambito culturale, della riapertura del Giordano di cui hanno usufruito tutti, “anche i bambini delle scuole che forse mai l’avrebbero visto”. La cultura, secondo il sindaco, “è stata organizzata e gestita sulla base di standard che chissà se chi verrà dopo potrà mai eguagliare”.

Sono 20 i punti all’ordine del giorno, fra cui i debiti fuori bilancio. Uno di questi, di particolare entità, riguarda 8 milioni per Unieco sull’impianto della gestione rifiuti a Passo Breccioso. A tal proposito, una nota del M5s e dei consiglieri comunali Giovanni Quarato e Giuseppe Fatigato ne ricostruiscono la storia e il suo lievitare negli anni fra centrosinistra e centrodestra.

“Oggi, in consiglio ancora debiti fuori bilancio, un’emorragia continua per le nostre casse comunali. Vi raccontiamo la triste storia di € 7.286.000,00 (settemilioni e duecentottantaseimiala euro) del debito del Comune con Unieco”. Nel 2006 (Sindaco Ciliberti – csx) viene affidato il completamento e adeguamento dell’impianto di gestione dei rifiuti con la realizzazione della linea di biostabilizzazione e della relativa discarica controllata di Passo Breccioso, l’importo delle opere originariamente è di circa € 13,3 milioni cofinanziato da risorse POR Puglia. La quota a carico del Comune originariamente è di poco più di € 7,2 milioni.

L’appalto ha sin da subito delle traversie. Il TAR Puglia nel 2007 dispone l’annullamento dell’aggiudicazione, per cui viene aggiudicato alla ditta UNIECO terza nella graduatoria. Nella riassegnazione si “rifanno i conti” e l’importo dei lavori lievita di quasi € 4 milioni (circa il 30% in più). Si arriva al 2008 quando viene approvato il progetto esecutivo (ci si chiede: “per appaltarlo non era necessario avere già un progetto esecutivo?”). L’importo in esubero veniva “prenotato” ad un capitolo di bilancio del 2009, presumendo la possibilità di contrarre un mutuo con la cassa “Depositi e Prestiti”, ma il mutuo non viene mai erogato in quanto il comune versava già allora in difficoltà economiche tali da non essere considerato solvibile.

In mancanza dei fondi, ovviamente il residuo dei lavori non viene saldato e inizia un contenzioso tra UNIECO e Comune per l’ottenimento del dovuto. Nel 2010 (Sindaco Mongelli – csx) iI Comune, riconoscendo il debito, che nel frattempo sale a € 4,9 milioni, concorda un pagamento dilazionato in quote mensili di € 180.000,00, che tuttavia non viene rispettato tranne che per le prime due rate. Ricomincia quindi il contenzioso tra UNIECO e Comune e così nel 2014 (Sindaco Landella – cdx) il Comune viene condannato al pagamento di € 6,7 milioni circa in favore di UNIECO (di cui oltre 2 milioni di € di interessi e spese) Ancora un’inerzia del Comune costringe il creditore ad agire in via forzosa pignorando le somme presso terzi. Il debito sale così all’importo odierno che ammonta a quasi 7,2 milioni di euro.

“In definitiva i cittadini oggi pagano un surplus di oltre 2 milioni di euro, che si aggiunge al maggior importo delle opere lievitato nel corso della loro esecuzione, quindi i 7,2 milioni iniziali sono più che raddoppiati. E’ chiara la responsabilità trasversale delle amministrazioni di centrosinistra e centrodestra, e speriamo che sia chiaro quanto sia fondamentale cambiare l’amministrazione di questa città”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 15 febbraio 2021