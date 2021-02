Puglia, vaccini COVID: le soluzioni sono tante, il tempo è poco

COVID: è iniziata da pochi giorni la campagna vaccinale della regione Puglia dedicata ai cittadini da 80 anni in poi (compresi i nati nel 1941). In 4 giorni superate le 70mila adesione con numeri che aumentano a vista d’occhio. Ma allo scoccare delle ore 14 del giorno 11 febbraio, il D-Day per le prenotazioni,i disagi non sono mancati ed in alcuni casi continuano a non mancare.

Il portale online sul sito Salute della regione Puglia va in tilt abbastanza spesso, causando disagi nella prenotazione, che possono dirsi completate dopo un’ora di tentativi, anche se allo stato attuale sembra migliorare. I problemi maggiori sono dati dagli altri due sistemi di prestazione: le linee telefoniche del CUP sono intasate, facendo risultare il numero, il più delle volte, occupato e quando si riesce a prendere la linea viene richiesto di effettuare la chiamata in un altro momento. I pochi che riescono a parlare con un operatore riescono ad avere un turno a giugno.

La prenotazione in farmacia risulta la più odisseica, con disagi per i farmacisti a causa del malfunzionamento del portale, costretti a prendere le prenotazioni con carta e penna e le conseguenti code fuori le farmacie che creano assembramenti molto pericolosi.

È palese la volontà della popolazione di voler proteggere la vita dei propri cari.

Era prevedibile un’ondata di prenotazioni in qualunque città della Puglia e sappiamo ormai da mesi quanto le persone più anziane siano i soggetti più a rischio, ed ogni secondo perso a causa di disagi tecnici o di negligenza rende più probabile contrarre il virus. L’arrivo e la crescita delle infezioni da varianti del covid hanno cambiato le sorti di questa vera e propria guerra con un nemico invisibile e potente.

Rispondere con maggiore solerzia è la chiave per sconfiggere il coronavirus, aumentando i turni di vaccinazione, diminuendo il tempo di attesa per la prima somministrazione, creando nuovi punti dove poter vaccinare, dando la possibilità ai medici di base di scendere in campo, come la regione Toscana ha già fatto firmando pochi giorni fa un accordo.

Le soluzioni sono tante, il tempo è poco. Alziamoci le maniche. Tempus edax rerum

Piercosimo Zino