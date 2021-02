Variante inglese nel Foggiano, “Una ragazza tornata dall’Inghilterra”

Orta Nova (Foggia) 15/02/2021- “Alla luce degli ultimi articoli, secondo i quali ad Orta Nova ci sarebbero casi positivi alla variante inglese, è importante dare delle spiegazioni. Proprio questa mattina mi sono sentito telefonicamente con la dottoressa Balena, dell’ASL di Foggia, alla quale ho voluto chiedere delle informazioni in merito a quanto era stato raccontato in queste ultime ore.

La stessa dottoressa mi ha rassicurato che ad Orta Nova l’unico caso di variante inglese risale ad un mese e mezzo fa: una ragazza che dall’Inghilterra era tornata ad Orta Nova ed era stata ritrovata positiva alla nuova variante.

Dopodiché non c’è stato più alcun altro caso. Di conseguenza l’ASL, che è l’istituzione a cui ci dobbiamo tutti affidare, ha confermato che momentaneamente non ci sono casi di ortesi positivi alla variante inglese.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia in Via Piccinni, domani riaprirà regolarmente. In questi giorni era stata chiusa in maniera precauzionale in quanto il genitore di un bambino era risultato positivo. Il bambino ha fatto il tampone ed è risultato negativo. Nonostante questo, i locali sono stati sanificati. Di conseguenza da domani tutto riprenderà regolarmente”.

Lo riporta il sindaco di Orta Nova Lasorsa.