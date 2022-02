Carfagna: “Ok Cipess per strada a scorrimento veloce del Gargano”

FOGGIA, 15/02/2022 – (askanews) “Buone notizie per milioni di cittadini meridionali. Con la delibera Cipess appena varata finanziamo opere stradali, ferroviarie e idriche al Sud per 5,1 miliardi:

opere già pronte per essere realizzate che adesso, con la dotazione delle risorse necessarie, possono essere avviate”. Lo afferma in una nota la ministra per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, commentando il via libera del Cipess all’anticipazione di oltre 6,3 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione per opere infrastrutturali.

“Nell’elenco – spiega nel dettaglio Carfagna – ci sono realizzazioni attese da anni, fra le quali il collegamento stradale tra la A1, l’aeroporto di Grazzanise e la direttrice domiziana (variante di Capua); il nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli nell’area di Bagnoli; il collegamento stradale tra la A2 e la variante SS18; la linea ferroviaria Catania-Palermo (2° macrofase); l’autostrada Siracusa-Gela nel secondo tronco; il nodo ferroviario di Bari; la Statale 106 Jonica nella tratta Catanzaro-Crotone; il completamento dell’elettrificazione della linea ferroviaria jonica; la strada a scorrimento veloce del Gargano; la Poggio Imperiale-Candela; la Fondovalle Calore e tra le opere idriche la diga di Campolattaro”. (askanews)